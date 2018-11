Hautnah dabei: Mit der 360°-Kamera beim Feuwerwehreinsatz

Wir durften während des kompletten Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Aresing filmen! Dabei hatte unser Kameramann Marc-Henning Bielenberg seinen Blick vorn und hinten, links und rechts, denn was Ihr dann ansehen könnt, soll ja aus jeder Perspektive interessant sein. Wer eine VR-Brille besitzt, kann sich das Video sogar in 3D anschauen und ist dann hautnah mit beim Einsatz. Jeder kann beim 360°-Video mitfiebern, wie der Alarm kommt, wie schnell die Ehrenamtlichen der Freiwilligen Feuerwehr in ihre Montur springen und zum Einsatzort eilen, wo ihre Zusammenarbeit wie am Schnürchen klappt. Wenn denn etwas zu tun ist, denn etwa 80 Mal am Tag gibt es in Bayern auch einen Fehlalarm.