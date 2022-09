> Hausschwamm an Graserschule: Unterricht an Realschule verlegt

Hausschwamm an Graserschule: Unterricht an Realschule verlegt

Im Zuge der Sanierung der Graserschule in Bayreuth ist in den Geschossdecken Hausschwamm entdeckt worden. Daher müssen die Räume bis auf Weiteres abgestützt werden. Der Unterricht muss daher an eine andere Bayreuther Schule verlagert werden.