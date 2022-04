Hausnotruf: Technik-Retter in der Not

Josef Rösch hat sich entschieden und sich einen Hausnotruf zugelegt. Auch wenn sich der 75-jährige Regensburger noch fit fühlt und seine Tochter regelmäßig nach ihm schaut, will er ein wenig mehr Sicherheit allein in seiner Wohnung.

"Wie oft hat man schon gelesen, dass jemand zwei oder drei Tage in der Wohnung gelegen ist und keiner hat geholfen." Josef Rösch, 75 Jahre alt

Ihm soll so etwas nicht passieren. Deshalb trägt er den Notruf-Sender jetzt wie eine Armbanduhr am Handgelenk. Ein kleiner Druck auf den Sender genügt und Hilfe ist unterwegs.

Sender sollte immer am Körper sein

Damit das Gerät auch helfen kann, ist aber entscheidend, dass der Sender immer am Mann oder an der Frau getragen wird, erklärt Torsten Jobst, Hausnotrufberater beim Bayerischen Roten Kreuz in Regensburg. Selbst im Bett oder unter der Dusche sollte der Sender nicht abgenommen werden. "Nachts muss man schnell mal auf die Toilette. Wenn dann was passiert, liegt er am Nachttisch und hilft nichts. Auch beim Duschen passieren viele Unfälle", sagt Jobst.

Vergleichen der Angebote sinnvoll

Neben dem BRK bieten beispielsweise auch die Johanniter und die Malteser einen Hausnotrufservice an. Das Basispaket kostet in der Regel rund 25 Euro. Pakete, bei denen im Notfall neben Angehörigen auch ein Bereitschaftsdienst des Betreibers alarmiert werden kann, kosten rund 50 Euro bei den verschiedenen Anbietern.

Ein Vergleich lohnt sich dennoch, denn die in den jeweiligen Paketen enthaltenen Leistungen unterscheiden sich von Anbieter zu Anbieter. Liegen gewisse Voraussetzungen vor, übernimmt auch die Pflegekasse einen Teil der Kosten. Unter anderem muss ein anerkannter Pflegegrad vorliegen. Wenn ein künftiger Notfall wahrscheinlich ist, übernehmen Kassen unter Umständen die Basis-Leistung, heißt es etwa auf der Internet-Seite der Johanniter-Unfallhilfe.

Verschiedene Anschlüsse möglich

Damit der Notruf in der Zentrale ankommt, wird neben dem Sender auch ein Empfänger benötigt. Die quadratische Box ist mit einem Lautsprecher und einem sensiblen Mikrofon ausgestattet. So kann nach einem Sturz in der ganzen Wohnung mit der Notrufzentrale kommuniziert werden. Technisch kann die Verbindung über die Telefonleitung, einen Internetrouter oder eine SIM-Karte wie im Handy hergestellt werden.

Wenn der Notfallknopf gedrückt wird, gibt es einen mehrstufigen Notfallplan. Zuerst ertönt an der Notrufbox ein Alarm und die Notrufzentrale fragt über den eingebauten Lautsprecher nach, ob alles in Ordnung ist. Gibt niemand Entwarnung oder sind Hilferufe zu hören, werden zuerst in der Nähe wohnende Angehörige verständigt. Ist das nicht möglich, kann ein Fahrer des BRK alarmiert werden, der für solche Fälle in der Regel auch auf einen hinterlegten Schlüssel zurückgreifen kann. Im Ernstfall kann auch direkt ein Rettungswagen gerufen werden.

Bei Demenz nicht geeignet

"Manche haben Angst, dass das Gerät ihnen die Freiheit nimmt, weil es sie überwacht", sagt Torsten Jobst. "Aber es ist nur eine Versicherung für den Notfall." Doch nicht für jeden ist der Hausnotruf eine Möglichkeit, um weiter allein in der eigenen Wohnung leben zu können. Für Menschen mit stärkerer Demenz, die sich im Ernstfall vielleicht nicht einmal mehr an den Notrufknopf erinnern, müssten andere Lösungen gesucht werden, sagt Jobst.

Josef Rösch dagegen gibt der Notruf zusätzliche Sicherheit: "Ich habe ja außer meiner Tochter niemanden - und die kann auch mal im Urlaub sein. Ich bin froh, dass es sowas gibt."