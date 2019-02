Haushaltsentwurf für Landkreis Schweinfurt

Wie Kreiskämmerer Wolfgang Schraut gegenüber dem Bayerischen Rundfunk sagte, hat der Haushaltsentwurf der Verwaltung ein Volumen von rund 110 Millionen Euro. Größte Investition wird bis 2022 ein für 50 Millionen Euro geplanter Neubau des Alfons-Goppel-Berufschulzentrum in Schweinfurt sein. Ein Neubau des Schulhauses ist nötig, weil sich eine Sanierung der Gebäude nicht mehr lohnt. Der Neubau wird die größte Investition in der Geschichte des Landkreises Schweinfurt sein. Anfang 2020 will der Landkreis mit den Neubauarbeiten beginnen. 2022 soll der Bau fertig sein.

Kreistag will Haushalt im März beschließen

In diesem Jahr sind rund eine Million Euro für Straßenbauarbeiten vorgesehen. Mitte März will der Kreistag den Haushalt 2019 beschließen.