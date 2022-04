Haushaltsdebatte: zwischen politischer Abrechnung und Krise

Wochenlang haben die Abgeordneten den Haushaltsentwurf der Staatsregierung für die unterschiedlichen Ressorts im Ausschuss diskutiert, nun folgt die Schlussberatung in der Vollversammlung des Landtags. Und dabei geht es um nichts weniger als die Frage: wofür gibt der Freistaat sein Geld aus und welche politischen Schwerpunkte soll und kann die Staatsregierung setzen. Gezimmert wurde der Haushaltsentwurf allerdings noch, bevor sich mitten in der Pandemie bereits die nächste Krise - der Krieg in der Ukraine - abzeichnete.

71 Milliarden plus Nachtragshaushalt?

Bayerns Finanzminister Albert Füracker hat für den Haushalt 2022 mit rund 71 Milliarden Euro etwa die gleiche Summe veranschlagt wie im Vorjahr. Ein Haushalt geprägt von "Stabilität und Zukunft", wie sein Parteifreund Alexander König lobt. Angesichts neuer Herausforderungen, etwa der Folgen des Ukraine-Kriegs, halten Haushaltspolitiker sowohl von Regierungs- als auch Oppositionsfraktionen allerdings für möglich, dass das bislang für dieses Jahr veranschlagte Geld nicht reichen wird. Der Finanzminister selbst sprach zuletzt immer wieder von einem "momentanen Planungsoptimum". Haushaltspolitiker Bernhard Pohl von den Freien Wählern schließt einen Nachtragshaushalt für 2022 nicht aus: "Ich gehe davon aus, dass wir da nochmal drüberschauen müssen", so Pohl. Und Helmut Kaltenhauser, Haushaltspolitiker der FDP-Fraktion, sagte BR24, aus seiner Sicht sei der Haushalt ohnehin "auf Kante genäht", da werde man um einen Nachtragshaushalt wohl nicht herumkommen. Denn noch nicht eingepreist in den Haushaltsentwurf sind die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskriegs sowie die Kosten, die dem Freistaat durch die Aufnahme von Geflüchteten entstehen.

Opposition: zu viel PR und Personal in Staatskanzlei

Einzeln für jedes Ministerium, für jedes Ressort also, diskutieren die Abgeordneten nun den Finanzrahmen, bevor dann am Donnerstag Abend das Landesparlament den Haushalt vermutlich mit der Mehrheit der Regierungsfraktionen absegnen wird. Heute, an Tag eins der dreitägigen Beratungen, sind drei Stunden Zeit eingeplant für die Debatte zum Etat des Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei. Die Vorab-Kritik aus der Opposition: Zu viel Personal habe der Ministerpräsident in den vergangenen Jahren in die Staatskanzlei geholt, die Personalkosten damit insgesamt um mehr als ein Drittel erhöht. Selbst der CSU-Haushaltspolitiker Josef Zellmeier hatte im vergangenen Jahr angemahnt, dass nach der Pandemie Stellen schnell wieder abgebaut werden müssten. In diesem Jahr stehen im Haushalt allerdings fünf weitere Stellen für die Staatskanzlei. Die Oppositionsfraktionen kritisieren zudem die Summe, die der Ministerpräsident für Öffentlichkeitsarbeit ausgibt. Ein Beispiel: die deutschlandweit mit Abstand höchsten Ausgaben für Glückwunschkarten vom bayerischen Ministerpräsidenten an Jubilare.

SPD will mehr Geld für Wohnen und Energie

Die Aussprache zum Etat der Staatskanzlei werden die Oppositionsparteien heute aber wohl nicht für solche Einzelheiten nutzen. Vielmehr soll es eine Generaldebatte und in gewisser Weise auch Abrechnung mit der Söder-Politik werden. Falsche Schwerpunktsetzungen wirft ihm beispielsweise die SPD im Landtag vor. Fraktionschef Florian von Brunn kritisiert, wichtige Anliegen würden vom neuen Haushalt nicht aufgegriffen, etwa das Thema bezahlbarer Wohnraum. Die Sozialdemokraten wollen die Wohnraumförderung in Bayern um mehr als 600 Millionen erhöhen - auf insgesamt eine Milliarde Euro. Von Brunn kritisiert, dass die Staatsregierung die Mittel sogar kürzen wolle, in dem Umfang, in dem der Bund seine Fördermittel aufgestockt habe.

Grüne fordern Stärkung der Energiepolitik

Die Energiepolitik des Ministerpräsidenten bezeichnet von Brunn als "total unseriös". Statt echter Vorschläge bringe Söder Ideen aus der "atomaren Klamottenkiste". Von Brunn spielt auf die von Söder ins Gespräch gebrachte Laufzeitverlängerung des Kernkraftwerks Isar II an. Die SPD will mehr Geld in Geothermieprojekte und Fernwärmenetze stecken. Ähnlich die Ideen der Landtagsgrünen. 100 Millionen Euro fürs Wärmenetz, einen "sozialen Wärmefonds" von 150 Millionen Euro pro Jahr wollen sie in den Haushalt schreiben. Denn das Thema "Wärme" sei der Bereich, in dem die Länder Kompetenzen hätten und Vorgaben machen könnten, so Ludwig Hartmann, Co-Fraktionschef der Landtagsgrünen. Auch beim Ausbau des ÖPNV könne und müsse Bayern noch deutlich mehr investieren für eine Mobilitätswende, so Hartmann. Und die Grüne Haushaltspolitikerin Claudia Köhler wundert sich, wie eine Milliarde fürs Klima - verteilt auf mehrere Jahre- mit 400 Millionen Euro für den Straßenausbau zusammengehen.

FDP und AfD: weniger Schulden machen

Die AfD fordert generell weniger Schulden zu machen und mehr Geld in die Tilgung zu stecken. Vorschläge der AfD-Fraktion Gelder einzusparen sind etwa die Mittel für das "Wertebündnis Bayern" zu streichen, die Vertretungen Bayerns in Kiew und in Addis Abbeba zu schließen und die Ausgaben zur entwicklungspolitischen Zusammenarbeit zur Bekämpfung von Fluchtursachen herunterzufahren.

Auch die Landtags-FDP sieht neue Schulden kritisch, fordert erst die Rücklagen aufzubrauchen bevor Kredite aufgenommen werden.

Zweckentfremdung von Corona-Kredit?

Der haushaltspolitische Sprecher der Liberalen, Helmut Kaltenhauser, moniert, dass die Staatsregierung Mittel aus dem schuldenfinanzierten Corona-Sonderfonds nun unter anderem für die Ausstattung der bayerischen High-Tech-Offensive und ein Corona-Investitionsprogramm nutzen will. Vor zwei Jahren hatte das Parlament dem Kreditrahmen von 20 Milliarden Euro zugestimmt - um die Pandemie abfedern zu können. Die bislang nicht ausgeschöpfte Summe von fast 6 Milliarden Euro soll jetzt unter anderem in die High-Tech-Projekte fließen. Da würden also mehrere Milliarden Euro Schulden gemacht, obwohl das nicht dem ursprünglichen Zweck entspreche, schimpft FDP-Haushaltspolitiker Kaltenhauser. Auch der Oberste Bayerische Rechnungshof prangerte das vor einigen Wochen an. Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) hatte sich gegen die Kritik des ORH verteidigt. Weil die Corona-Krise auch eine Wirtschaftskrise sei, brauche es das Corona-Investitionsprogramm sowie die "Hightech-Agenda Plus". So setze die Staatsregierung über zusätzliche Investitionen kurzfristige Konjunkturimpulse für die bayerische Wirtschaft, argumentiert Füracker.

Alexander König von der CSU ergänzt, Bayern habe trotz hoher Schuldenaufnahme in der Pandemie bundesweit betrachtet die niedrigste Pro-Kopf-Verschuldung und damit die solidesten Staatsfinanzen in Deutschland.