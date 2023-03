Haushaltsdebatte: Eine Lovestory in Schwarz-Orange - ohne Söder

Es ist der Stoff, aus dem so manche romantische Serie ist: Zwei Partner entdecken ihr Herz füreinander, auf die anfängliche Euphorie folgen allerlei Verwicklungen und Krisen, bis doch die Liebe triumphiert. Nach den Spannungen zwischen CSU und Freien Wählern (FW) insbesondere während der Corona-Zeit wirkte der dreitägige Haushaltsmarathon im Bayerischen Landtag quasi wie die Verfilmung des großen Serienfinales: Schwarz und Orange haben sich lieb wie lange nicht - und laufen Hand in Hand dem Ende der ersten gemeinsamen Regierungsperiode entgegen.

CSU hat das Happy End vor Augen: "Weg fortsetzen"

Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) schwärmte vom "großartigen Miteinander in den Regierungsfraktionen", Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) von der "vertrauensvollen Zusammenarbeit". Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) rief: "Danke, lieber Koalitionspartner!"

Der Zeitpunkt dieser geballten Harmoniebekundungen ist kein Zufall. "Wir sind jetzt ein halbes Jahr vor einer Landtagswahl, und es läuft. Es läuft harmonisch", betonte FW-Vize-Fraktionschef Bernhard Pohl. Der CSU-Fraktionsvorsitzende Thomas Kreuzer hat schon das Happy End vor Augen: "Die Menschen in Bayern wollen, dass wir diesen Weg fortsetzen; das zeigen uns alle Umfragen."

Neben inhaltlichen Übereinstimmungen und unbedingtem Regierungswillen wird die selbsternannte "Bayern-Koalition" auch von einem Kit in den Ampelfarben Rot, Gelb und Grün zusammengehalten. Je schwächer Grüne, SPD und FDP bei der Wahl im Herbst abschneiden, desto leichter wird für CSU und Freie Wähler eine Neuauflage ihres Bündnisses. Die Freien Wähler könnten wahrscheinlich mit keinem anderen Partner als der CSU regieren. Die CSU will nach eigenen Angaben mit keiner anderen Partei regieren. So gingen die schwarz-orangen Treueschwüre in diesen Tagen einher mit einem Attacken-Feuerwerk auf die Ampel-Politiker - nicht nur die bayerischen, sondern vor allem im Bund.

Koalitionsausschuss als Steilvorlage der Ampel aus Berlin

Die Ampel-Koalition in Berlin selbst lieferte dafür eine Steilvorlage, die für Schwarz-Orange wie gerufen kam als negativer Gegenpol zu ihrer Lovestory. Denn zu Beginn der Landtagsdebatte am Dienstagmittag rang in Berlin schon den dritten Tag in Folge der Koalitionsausschuss um Kompromisse. "Die Ampel-Parteien schaffen es nicht einmal in 20 Stunden, sich im Koalitionsausschuss über die wichtigsten Streitfragen zu einigen", sagte CSU-Fraktionschef Kreuzer. "Das ist der Unterschied zwischen Bayern und Berlin."

Auch Staatskanzleichef Herrmann spottete über die Ampel: "Nicht einmal eine Koalitionsrunde funktioniert ohne Big Drama." Und der CSU-Abgeordnete Josef Zellmeier räumte sogar ein: "Es ist für uns parteipolitisch vielleicht sogar ganz angenehm, wenn in Berlin versagt wird."

"Die Ampel streitet jetzt sogar schon in Bayern"

So schmerzhaft der Abschied aus der Regierungsverantwortung für die CSU Ende 2021 war, so praktisch ist die politische Konstellation jetzt im Landtagswahlkampf: Christsoziale und Freie Wähler können sich als leidenschaftliche Verfechter bayerischer Interessen präsentieren, die Ampel in Berlin tagtäglich attackieren - und treffen dabei gleichzeitig immer auch die "Mini-Ampel" auf der bayerischen Oppositionsbank. Mit sichtlicher Genugtuung kommentierten Finanzminister Albert Füracker (CSU) und Pohl ein kurzes Wortgefecht zwischen FDP und Grünen: "Die Ampel streitet jetzt sogar schon in Bayern."

"Machen, statt södern" - "Zuhören, statt vonbrunnen"

Grüne, SPD und FDP wehrten sich nach Kräften. FDP-Fraktionschef Martin Hagen hielt der bayerischen Koalition vor: "Anstatt die Herausforderungen der Zukunft anzugehen und die Probleme der Vergangenheit zu lösen, betreiben Sie seit eineinhalb Jahren nur Ampel-Bashing." Ludwig Hartmann, Spitzenmann der Grünen-Fraktion, rief: "Sie machen nichts und schimpfen stattdessen die ganze Zeit in Richtung Berlin, ohne in Bayern konkret etwas umzusetzen."

Und SPD-Kollege Florian von Brunn bekräftigte: "Es ist keine seriöse Politik, mit dem Finger immer nur nach Berlin zu zeigen und zu warten, was von der Bundesregierung kommt." Der Sozialdemokrat nutzte auch diese Gelegenheit für seinen Lieblingsspruch: "Machen, statt nur södern!" Finanzminister Füracker revanchierte sich später mehrfach mit dem Hinweis an von Brunn: "Zuhören, statt vonbrunnen!"

Haushalt: "Solide" oder "uninspiriert"?

Leidenschaftlich gestritten wurde freilich auch über den 71 Milliarden Euro schweren Staatshaushalt für das Jahr 2023. CSU und Freie Wähler wurden nicht müde, Adjektive wie "solide", "zukunftsweisend" und "nachhaltig" zu verwenden. Der Tenor: Bayern habe trotz hoher Investitionen erneut einen ausgeglichen Haushalt, während der Bund Schulden anhäufe. Staatskanzleichef Herrmann sprach von einem "großen Werk", der CSU-Abgeordnete Wolfgang Fackler bescheinigte Minister Füracker "Finanzkunst".

Die Opposition dagegen beklagte einen mutlosen Haushalt der verpasste Chancen. Die Staatsregierung schmeiße mit Geld um sich, ohne wirklich Strukturen zu verbessern, sagte Hartmann. Harald Güller von der SPD kritisierte einen "Haushalt, der uninspiriert ist". AfD-Fraktionschef Ulrich Singer warf Schwarz-Orange einen "geschönten" Etat voller Wahlgeschenke vor, der verschleiere, dass Bayerns Substanz verschleudert werde. CSU und Freie Wähler zeigten sich von dieser Kritik unbeeindruckt, lehnten die Änderungsanträge der Opposition ab und beschlossen schließlich mit ihrer Mehrheit den Haushalt.

Ein Hauptdarsteller fehlt: Markus Söder

Kleiner Schönheitsfehler der schwarz-orangen Liebesgeschichte im Landtag: Einer der wichtigsten Hauptdarsteller blieb den Dreharbeiten konsequent fern - Ministerpräsident Markus Söder (CSU). "Ich gehe davon aus, dass er jeden Moment kommen wird", hatte Kreuzer zum Auftakt am Dienstag noch gesagt. Als Söders roter Stuhl auch am Mittwoch und Donnerstag leer blieb, spottete Güller zum Abschluss: "Da scheint er sich aber stark verlaufen zu haben, wenn er zwei Tage lang nicht mal den Plenarsaal findet."

Tatsächlich war Söder am Dienstag zwar zumindest vorübergehend im Landtagsgebäude, nahm am Mittwoch und Donnerstag aber andere Termine wahr, unter anderem beim Beamtenbund, bei Audi und bei der Industrie- und Handelskammer. Während im Landtag die Haushaltsdebatte auf die Zielgerade ging, überreichte der Ministerpräsident gerade öffentlichkeitswirksam das erste 49-Euro-Ticket im Freistaat, das ja eigentlich vor allem die Ampel in Berlin forciert hatte. Die schwarz-orangen Treueschwüre überließ Söder an diesen Tagen anderen.