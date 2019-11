Haushalte in Weiden und München verbrauchen am wenigsten Strom

Am wenigsten Energie benötigen nach einer Auswertung des Stromkonzerns Eon die Haushalte in Weiden in der Oberpfalz und in München. Mit einem jährlichen Durchschnittsverbrauch von rund 2.100 Kilowattstunden liegen beide Städte rund 600 Kilowattstunden unter dem bayernweiten Durchschnitt. Den meisten Strom brauchen die Haushalte in Mittelfranken mit einem Schnitt von mehr als 2.920 Kilowattstunden.

Wohnungsgröße ist entscheidend

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Mittelfranken von Natur aus verschwenderischer wären als Oberpfälzer oder Oberbayern. Ein entscheidender Faktor ist laut Eon die Größe der Wohnung. In Städten sind die Wohnungen in der Regel kleiner als auf dem Land, wo ein höherer Anteil der Bürger in Einfamilienhäusern wohnt und es weniger Studentenbuden und Ein-Zimmer-Apartments gibt. Deswegen ist der Stromverbrauch in Städten im Schnitt niedriger.

Rückläufiger Stromverbrauch in Deutschland

Der Stromkonzern hat bundesweit die Verbrauchsdaten von sechs Millionen Kundenhaushalten ausgewertet. Bundesweit ist der Stromverbrauch laut Eon in den vergangenen Jahren leicht zurückgegangen, weil moderne Elektrogeräte sparsamer sind.

In Zukunft mehr Verbrauch durch E-Mobilität

Mit dem Vormarsch von Elektroautos, -fahrrädern und -rollern könnte der private Energiebedarf langfristig wieder steigen, so der Eon Geschäftsführer Wolfgang Noetel.