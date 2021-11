Haushalt der Stadt Würzburg für kommendes Jahr steht

Der Haushalt der Stadt Würzburg für 2022 steht. Zwei Tage lang hat der Stadtrat diskutiert. Beschlossen wurde am Ende ein Gesamtvolumen von 595,27 Millionen Euro. Vorgesehen waren vom Finanzreferat 588 Millionen Euro. 148 Änderungsanträge stellten die Fraktionen - fast alle wurden angenommen. "Man hat sich keinen großen Sparkurs verordnet", resümiert ein Stadtsprecher die beiden Beratungstage. Doch Finanzreferent Robert Scheller ist optimistisch: "Die Steuerschätzung und unsere Finanzplanung geben uns die Hoffnung, dass sich unsere finanzielle Situation kontinuierlich und schon 2023 bessert, so dass ab diesem Zeitpunkt wieder mit einer freien Finanzspanne gerechnet werden darf." Jetzt muss die Regierung von Unterfranken als genehmigende Behörde noch ihren Stempel unter den Haushaltsplan 2022 setzen.

Stadt investiert in Verkehrswende

Allein 1,45 Millionen Euro will die Stadt im kommenden Jahr für die Verkehrswende in der Innenstadt investieren. Der Ausbau des ÖPNV, ein Fußwegekonzept, einen Radwegepool, Fahrradabstellmöglichkeiten, zwei Parkhäuser für Pkw und ein Konzept zur Unterstützung des Einzelhandels sind hier geplant. Angestoßen wurde das Maßnahmenpaket unter der Überschrift "Besser leben im Bischofshut" von einem interfraktionellen Bündnis, bestehend aus den Grünen, der FDP, den Freien Wählern, der Linken, der ÖDP, dem "Bürgerforum Würzburg" und der "Zukunft für Würzburg". Allein für die Stärkung des Öffentlichen Nahverkehrs sind in den nächsten Jahren 1,9 Millionen Euro vorgesehen (100.000 Euro in 2022, und je 900.000 Euro in darauffolgenden zwei Jahren).

640.000 Euro für den Klimaschutz

Passend dazu stellt die Stadt Würzburg für den Klimaschutz im nächsten Haushaltsjahr insgesamt 640.000 Euro zur Verfügung: 340.000 Euro für ein integriertes Klimaschutzkonzept und weitere 300.000 Euro für ein Sanierungskonzept der städtischen Gebäude - so sah es der Antrag der Grünen-Fraktion vor. Stadtkämmerer Robert Scheller hätte das Geld lieber gleich in die Sanierung gesteckt. Vorab war im Haushaltsentwurf des Finanzreferats schon mit Ausgaben für den Klimaschutz für 2022 von 15,3 Millionen Euro gerechnet worden. Darunter fallen etwa Dachdämmungen, Hitzeschutz in Verwaltungsgebäuden, Radwege, Grünflächen, Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, Lastenradmietsystem und Ausbau der Straßenbahnlinien.

Psychische Betreuung von traumatisierten Geflüchteten

Vom finanziellen Umfang her zwar deutlich schmaler, aber dennoch bemerkenswert: 39.500 Euro sind im Haushalt 2022 für die Arbeit mit Geflüchteten eingeplant. Ursprünglich vorgesehen waren vom Finanzreferat nur 1.500 Euro. Vier Anträge lagen zu dem Themenkomplex vor. Ein interfraktioneller Antrag (Grüne, CSU, SPD, Linke, FWG, ZfW) beantragte eine Unterstützung der Beratungsstellen für psychisch belastete bzw. psychisch erkrankte geflüchtete Menschen: "Die Zahl der Geflüchteten, die nach ihrer Ankunft in Deutschland unter PTBS und/oder Depression und Angsterkrankungen leiden, ist hoch, und wird nach fachlicher Meinung in den kommenden drei bis fünf Jahren nochmals erheblich steigen. Die Behandlung dieser Menschen gestaltet sich schwierig – zum einen wegen chronischer Überbelegung psychiatrischer Einrichtungen und Fachkräftemangels, zum anderen wegen oft unklarer Kostenübernahmen, Verständigungsschwierigkeiten und fehlenden, insbesondere fachlich geschulten Dolmetschern." 20.000 Euro wurden hierfür eingeplant. Der Messerangriff im Juni 2021 steht nicht in der Begründung. Allerdings habe der nochmal die Notwendigkeit für solche Maßnahmen gezeigt - Defizite in der Versorgung gebe es schon länger, so Grünen-Stadtrat Konstantin Mack. Die restlichen 19.500 Euro sollen die Diakonie bei ihrer Integrationsarbeit unterstützen, also konkret bei der Betreuung von Geflüchteten (Antrag Grüne).

Verwaltungshaushalt: Einnahmen sollen Ausgaben decken

Wie das kommunale Finanzreferat in seinem Vorbericht zum Haushaltsplan schrieb, betragen die Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2022 rund 480 Millionen Euro. Die Ausgaben sollen dadurch gedeckt sein. Größter Punkt seien hier Personalkosten mit rund 170 Millionen Euro und laufende Zuschüsse für die Sanierung des Mainfrankentheaters mit 11 Millionen Euro für das kommende Jahr: Die gestiegenen Gesamtkosten würden mittelbar auch zu einer weiteren Belastung des Kernhaushalts führen. "Allein die Tilgungszuschüsse steigen in den kommenden Jahren auf über 1 Million Euro jährlich und belasten unseren Haushalt über Jahrzehnte." Für den Vermögenshaushalt rechnete Finanzreferent Robert Scheller mit rund 107 Millionen Euro Einnahmen und ebenso vielen Ausgaben.

Investitionen in Schulen und neuen Wohnraum

Die kostenintensivsten Investitionen seien hierbei neuer Wohnraum: "Um Einwohner zu gewinnen, Wohnraum für ca. 1.700 Menschen zu schaffen, aber auch Gewerbe anzusiedeln, ist daher das weitere Vorantreiben der Baugebiete Lengfeld Nord eine wesentliche Chance für unsere Stadt", so Scheller. 39,3 Millionen Euro Schulden müsse man daher in den nächsten beiden Haushaltsjahren aufnehmen. Die sollen aber durch die Grundstücksverkäufe wieder getilgt werden. Zudem sollen im Schulbereich Investitionen für Baumaßnahmen in Höhe von rund 10 Millionen Euro getätigt werden. Davon profitieren u.a. das Wirsberg-Gymnasium, das erweitert wird, die Mönchbergschule und eine neue Grundschule am Hubland. Wie geplant, sollen auch die laufenden Projekte fortgesetzt werden. "Unsere Bauinvestitionen können wir so mit 51,2 Millionen Euro im nächsten Jahr auf einem ansehnlichen Niveau halten", betont Scheller.