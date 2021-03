Haushalt 2021: Landshut investiert in Bildung, Kinder und Wohnen

Das Landshuter Stadtratsplenum hat am Freitag nach sechsstündiger Sitzung den Haushaltsplan für 2021 gebilligt. Der Etat hat ein Gesamtvolumen von rund 323 Millionen Euro. Hauptsächlich solle in den Bereichen Bildung, Kinderbetreuung und Wohnen investiert werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

120 Millionen für drei neue Schulen

So sind unter anderem der Neubau von zwei Grundschulen und einer Realschule für insgesamt rund 120 Millionen Euro vorgesehen; wobei der Zeitplan für die Projekte gestreckt und insbesondere der Baubeginn für die beiden neuen Grundschulen auf 2022 verschoben werden muss. Fortgesetzt werden heuer dagegen unter anderem die laufenden Generalsanierungen des Hans-Leinberger-Gymnasiums und des Eisstadions am Gutenbergweg.

300.000 Euro für Theatersanierung

300.000 Euro sind für die Sanierung des Stadttheaters, konkret für den ersten Bauabschnitt "Sanierung im denkmalgeschützten Bestand mit größeren Orchestergraben", vorgesehen. Mit dem Geld soll erst einmal geprüft werden, ob eine Sanierung zusammen mit der Vergrößerung des Orchestergrabens möglich wäre.