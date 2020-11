Hausfriedensbruch: Münchner steigen in verlassenes Hotel ein

Mehrere sogenannte Urbexer - kurz für Urban Explorer - sind am Wochenende unberechtigt in einen verlassenen Hotelkomplex in Bischofsmais im Landkreis Regen eingestiegen. Die Münchner haben für ihre Abenteuerlust Anzeigen wegen Hausfriedensbruch bekommen.

Münchner Ehepaar begeht Hausfriedensbruch

Wie die Polizei mitteilte, fand eine Streife am Samstagmorgen ein Ehepaar in dem ehemaligen Charm-Hotel in Habischried. Das Paar war demnach extra aus München angereist, um in dem verlassenen Hotel Foto- und Filmaufnahmen zu machen. Auf die Eheleute kommt deshalb jetzt ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs zu.

Straftat aus Abenteuerlust

Erst in der Nacht zuvor hatte die Polizei drei weitere Urbexer in dem Hotelkomplex aufgegriffen. Aus Abenteuerlust waren ein 27 Jahre alter Mann sowie zwei 19 und 23 Jahre alte Frauen - ebenfalls aus München - angereist. Auch diese Urbexer wollten laut Polizei Fotos in dem verlassenen Gebäude machen.

Das Trio hatte selbst die Polizei auf sich aufmerksam gemacht. Es setzte einen Notruf ab und gab an, eine hilflose Person befände sich in dem Gebäude. Das stellte sich laut Polizei aber als Fehlalarm heraus. Auch diese drei Personen müssen sich jetzt wegen Hausfriedensbruch verantworten.