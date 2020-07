Hausfassade eingestürzt - Familie kommt mit Schrecken davon

In der Nacht auf Freitag - gegen 3 Uhr Nachts - ist in Pirkensee im Landkreis Schwandorf ein Großteil einer Hausfassade eingestürzt. Wie das THW Schwandorf auf Facebook mitteilt, wurde zuvor eine junge Familie durch Knarzgeräusche geweckt. Es waren bereits zu diesem Zeitpunkt Risse in der Außenwand erkennbar.

Keine Menschen verletzt

Daraufhin begab sich die Familie aus dem Haus und setzte einen Notruf ab. Die Integrierte Leitstelle in Amberg alarmierte die Feuerwehr Pirkensee und den Fachberater des THW Schwandorf. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte brach die komplette Fassade aus dem Gebäude. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage des BR mitteilt.

Bürgermeister sichert Unterstützung zu

Mit Hilfe eines Baggers, Stützen, Kanthölzern und Rüstholz wurden vom THW umfangreiche Sicherungsarbeiten durchgeführt und abschließend das Gebäude mit einer Plane gegen Witterungseinflüsse geschützt. Der erste Bürgermeister der Stadt Maxhütte-Haidhof, Rudolf Seidl (UWM), kam ebenfalls an die Einsatzstelle, dankte den eingesetzten Kräften und sagte der Familie seine Unterstützung zu.

Die Ermittlungen zur Ursache für den Teileinsturz übernimmt ein Baugutachter.