Hausbrand bei Kitzinger Stadtrat - diesmal keine Brandstiftung

Das Feuer im Haus des Kitzinger Stadtrats Uwe Hartmann (Bayernpartei) am Samstagvormittag ist durch ein Elektrogerät in einem Zimmer des Hauses ausgelöst worden. Das hat am Montagmittag die Polizei mitgeteilt. Die Ursache hätten Brandfahnder der Kriminalpolizei geklärt. Eine vorsätzliche Brandstiftung schlossen sie aus.

Rückgebäude niedergebrannt - Dachstuhl beschädigt

Der Brand in der Oberen Neuen Gasse war am Samstag um 10 Uhr gemeldet worden. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf ein angrenzendes Gebäude verhindern. Allerdings brannte das Rückgebäude komplett ab. Auch der Dachstuhl des Wohnhauses ist stark beschädigt. Der entstandene Schaden liegt im hohen sechsstelligen Bereich. Das Haus sei aktuell unbewohnbar, so Hartmann.

Hartmann: "Unser Leben ist zerstört"

Uwe Hartmann blickte am Wochenende traurig und kraftlos auf die Ruine seines Hauses. Er wisse nicht, wie es für ihn weitergehen soll. "Ich bin über 60. Nochmal neu anfangen, das mach´ ich wahrscheinlich nicht mehr. Ich bin auch herzkrank... Unser Leben ist zerstört, ganz einfach", sagte Hartmann zu BR24. "Erinnerungen an die Eltern, Fotoalben sind kaputt gegangen. Das Bayernpartei-Büro ist total abgebrannt. Mir gibt das jetzt den Rest." Der Stadtrat will die Legislaturperiode noch durchhalten, er habe aber dem Oberbürgermeister schon angekündigt, dass er nicht mehr an jeder Sitzung teilnehmen könne. Danach werde er die Politik an den Nagel hängen.

Erinnerung an Brandanschlag auf Hartmanns Auto

Vor 16 Monaten war auf das Auto des heute 60-jährigen Kommunalpolitikers ein Brandanschlag verübt worden. Das Auto brannte komplett aus. Der mutmaßliche Brandstifter wurde eine Woche später gefasst und hat die Tat gestanden. Er wurde aber gegen Auflagen kurz darauf freigelassen; noch musste er sich nicht vor Gericht verantworten.