Hausbesitzerin muss für Bergung von Weltkriegsmunition zahlen

Eine Münchner Hauseigentümerin muss für die Bergung von Weltkriegsmunition aus ihrem Garten etwa 45.000 Euro zahlen. Einen entsprechenden nicht-öffentlichen Beschluss des Stadtrats bestätigten Kreise am Mittwoch.

Bund, Stadt und Eigentümerin legen zusammen

Dem Stadtratsbeschluss zufolge muss sich die Frau damit an den Gesamtkosten von etwa 1,7 Millionen Euro beteiligen. 1,15 Millionen Euro trägt der Bund, rund 400.000 Euro die Stadt. Die Höhe des Anteils der Hausbesitzerin an den Bergungskosten in Höhe von 45.000 Euro orientiert sich an den Beträgen, die Nachbarn im Jahr 2012 für die Beseitigung von Munition gezahlt hatten. Zunächst hatte die "Süddeutsche Zeitung" über den Fall berichtet.

Wiederaufbau Münchens

Wertsteigerung: Eigentümerin profitiert von Bergung

Aus dem Garten im Stadtteil Freimann waren 2017 rund zehn Tonnen Munition aus dem Zweiten Weltkrieg geborgen worden. Dass dort explosives Material lagern könnte, sei zuvor bekannt gewesen, hieß es aus Kreisen des Stadtrats. Daher habe die Hausbesitzerin durch die Bergung der Munition von einer Wertsteigerung ihres Grundstücks profitiert.

Hauseigentümerin hatte Prozess verloren

Die Frau hatte sich gegen eine Kostenbeteiligung gerichtlich gewehrt, den Prozess aber verloren. Mit seinem Beschluss folgte der Stadtrat dem Vorschlag von Kreisverwaltungsreferent Thomas Böhle.