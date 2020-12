Hausarzt postet Infos zur Corona-Impfung – und wird viraler Hit

Eigentlich war der unscheinbare Info-Zettel zunächst nur für das Praxis-Personal gedacht. Aus einer Laune heraus hatte Christian Kröner, Hausarzt in Pfuhl im Landkreis Neu-Ulm, das Schreiben auf dem Facebook-Account seiner Praxis hochgeladen – und binnen 12 Stunden tausende Menschen erreicht.

Impfstoff-Info mit klaren Worten – und Humor

Das Schreiben trifft einen Nerv: In klarer Sprache beantwortet es die wichtigsten Fragen rund um den Corona-Impfstoff. Denn genau diese Fragen würden in der Praxis immer und immer wieder gestellt. Mit einer Prise Humor zwischen den Zeilen erklärt das Schreiben beispielsweise, was ein mRNA-Impfstoff ist oder dass für dessen Zulassung so viele Testpersonen geimpft wurden, wie bei keinem anderen Impfstoff zuvor.

Deutliche Worte gegen Verschwörungstheorien

Mit seinem Schreiben wendet sich der Mediziner auch deutlich gegen Verschwörungsmythen rund um den Impfstoff, indem er beschreibt, wo die original Impfstoffstudie abgerufen werden kann – "eine deutliche seriösere Quelle als Telegram, WhatsApp oder Facebook", so die Einordnung des Hausarztes.