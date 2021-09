Hausangestellte und Familie sollen Senioren beraubt haben

Ein brutaler Raubüberfall auf ein Seniorenehepaar aus Lappersdorf im Landkreis Regensburg von Anfang Juli ist offenbar aufgeklärt. Eine ehemalige Hausangestellte des Paares und ihr Ehemann sitzen in Untersuchungshaft, wie die Polizei Regensburg am Mittwoch mitteilte. Auch die beiden erwachsenen Söhne des Ehepaares sollen demnach an dem Raubüberfall beteiligt gewesen sein.

Schleierfahnder entdecken Beutestücke

Die vierköpfige Familie, die im Landkreis Regensburg zuhause ist, war bereits Ende Juli festgenommen worden. Bei einer Kontrolle von Schleierfahndern auf der A3 waren in ihrem Auto Beutestücke aus dem Einbruch gefunden worden, wie die Polizei erst jetzt berichtet. Gegen die 42 Jahre alte Mutter, den vier Jahre älteren Vater und die 19 und 22 Jahre alten Söhne sei wenig später Haftbefehl ergangen. Dieser wurde bei den Söhnen gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, die Eltern sitzen seither in U-Haft.

Täter raubten Bargeld und Schmuck

Bei dem Raubüberfall Anfang Juli waren zwei vermummte Männer in das Haus des Ehepaars eingedrungen und hatten die Senioren gefesselt und mit einem Messer bedroht. Die Täter entkamen mit Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Ermittlungen laufen weiter

Die Kripo Regensburg ermittelt gegen die vier Verdächtigen wegen des Verdachts des schweren Raubes und der Freiheitsberaubung. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, hieß es weiter. Es fehlten immer noch Teile der Beute. Warum die Polizei den Fahndungserfolg erst jetzt öffentlich macht, dazu gab es zunächst keine Angaben.