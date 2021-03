Hausärzte in Unterfranken impfen gegen Corona

Noch vor Ostern beginnen in Unterfranken viele Hausarztpraxen mit den Impfungen gegen Covid-19. Die Motivation der Ärzte sei sehr groß, sagt der Vorsitzende des unterfränkischen Hausarztverbands, Christian Pfeiffer. In seiner Praxis in Giebelstadt, im Landkreis Würzburg, will der Hausarzt am Mittwochmittag die ersten 20 Dosen verimpfen. Die Vergabe der Termine erfolgt über das übliche Praxissystem und sei damit ohne Probleme für die Praxen zu bewältigen, so Pfeiffer.

Impfstoff kommt über Apotheken

Den Impfstoff erhalten die Praxen wie üblich über ihre Apotheke vor Ort. Wie in den Impfzentren sollen zunächst ältere Patienten oder Menschen mit Vorerkrankungen geimpft werden. Auch das Ärztezentrum Gerolzhofen mit seinen mehreren tausend Patienten impft schon in dieser Woche. Allerdings erst ab Donnerstag. "Wir wollten sichergehen, dass der Impfstoff wirklich verfügbar ist", sagt die Allgemeinärztin Dr. Susanne Schmitt. Vor allem Patienten, die zu Hause besucht werden müssen weil sie zum Beispiel bettlägerig sind, sollen die ersten Dosen erhalten.

Reihenfolge nach Alter und Vorerkrankung

In der zweiten Phase ab dem kommenden Mittwoch, sollen dann schrittweise je nach Alter und Vorerkrankung alle anderen Patienten an die Reihe kommen. "Wir sprechen aktiv alle Patienten an, ob sie Interesse haben, weil wir überzeugt sind, dass es jetzt vorangehen muss. Je mehr geimpft sind, desto schneller werden wir diese Pandemie los", sagt Schmitt. Allerdings sei es nicht so, dass der zuerst geimpft werde, der am frühesten anrufe. "Wir haben eine Anmeldeliste und anhand der Vorerkrankungen teilen wir die Patienten ein", so Schmitt.

Vertrauen in Hausärzte

Ihr Praxis-Kollege Dr. Holger Blum hat in den vergangenen Wochen mehrfach gemerkt, wie wichtig das Vertrauen vieler Patienten zu ihrem Hausarzt bei der Entscheidung für oder gegen die Impfung ist. "Viele sagen: Ich lasse mich erst impfen, wenn Sie das machen. Das hört man als Hausarzt ganz oft", sagt Blum. Für die Woche nach Ostern hat die große Gemeinschaftspraxis dann innerhalb von drei Tagen weitere 50 Impfdosen bestellt.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hatte in der Pressekonferenz nach dem Impfgipfel am Dienstag angekündigt, dass für Bayern im April rund 2,3 Millionen Impfdosen erwartet würden. Knapp eine Million davon sollen an niedergelassene Ärzte gehen.