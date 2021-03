Hausärzte beginnen mit Corona-Impfungen

Friedrich Kiener hat alles bestellt, was er an Impfstoff kriegen kann. Noch heute Früh holt der Münchner Hausarzt seine 20 Impfdosen in der Apotheke ab. Er weiß, dass die Leute dringend auf die Impfdosen warten: "Ich glaube, auch die Kollegen, die sonst eher zurückhaltend sind mit Impfungen in ihren Praxen, die scharren mit den Hufen, weil alle Menschen wollen, dass eine gewisse Normalität wieder entsteht."

Dass der Impfstoff ziemlich schnell verteilt sein wird, darüber macht sich Kiener keine Sorgen, seine Warteliste sei lang. Lang war aber auch die Vorbereitungszeit: Weil man als Hausarzt keinen Zugriff auf das bayerische Impfportal habe, konnte Kiener nicht überprüfen, wie viele seiner Patienten bereits geimpft sind. Also musste er alle abtelefonieren. "Es wäre da wesentlich einfacher für uns gewesen, im Impfportal zu schauen, wer schon geimpft worden ist von unseren Patienten und wer nicht", so der Münchner Hausarzt.

Impfpriorisierung soll unbürokratischer werden

In Deutschland stehe Datenschutz noch immer vor allem, selbst in einer Pandemie, wie wir sie aktuell erleben, kritisiert Kiener. Er könne das nicht verstehen, dass Hausärzte keinen Zugang zum Impfportal bekommen. Denn immerhin sei die Ärzteschaft so etwas, wie "die Wiege" allen Datenschutzes. "Nämlich die ärztliche Schweigepflicht, die gab es schon, bevor es irgendwelche elektronischen Daten gab."

Immerhin soll es jetzt laut Staatsregierung bezüglich der Impfpriorisierung deutlich unbürokratischer werden. "Bürokratie und Pandemie passen nicht zusammen", erkannte beim gestrigen Impfgipfel auch der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Die Hausärzte sollen selber entscheiden, ob sie künftig zuerst jüngere chronisch Kranke oder ältere gesunde Menschen impfen wollen.

Söder: 20 Prozent Impfrate in Bayern Anfang Mai

"Wir machen Riegel- und Ringimpfungen", betont auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Das heißt: Impfen nicht nach starren Kategorien, sondern flexibel nach Infektionsgeschehen und ärztlichem Ermessen.

Bislang habe Bayern 2,7 Millionen Impfdosen bekommen, von denen mehr als 2,2 bereits verimpft worden seien, erläuterte der Ministerpräsident.

Grafik: Der Stand der Impfungen in Deutschland und Bayern