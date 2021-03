Hausärzte impfen gegen Corona: Pilotprojekt in Hof gestartet

Die Stadt Hof verzeichnet laut Robert-Koch-Institut (RKI) mit einem Wert von 292 Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner aktuell die zweithöchste Inzidenz in ganz Deutschland. Die Auswirkungen spüren nun auch die Schüler der Abschlussklassen. Um die Pandemie besser in den Griff zu bekommen, wurden Impfwillige in der Region Hof erstmals von Hausärzten gegen Corona geimpft. Stadt und Landkreis Hof wollen durch Pilotprojekte die Hausärzte möglichst schnell in das Impfen einbinden. Zwei Hausärzte haben laut Mitteilung des Landratsamts bereits mit dem Impfen begonnen.

Hausärzte sollen künftig auch in den Praxen impfen

Die Gemeinde Geroldsgrün hatte die Turnhalle der örtlichen Grundschule zur Verfügung gestellt, an dem Tag haben zwei örtliche Hausarztpraxen dort insgesamt 72 Personen geimpft. Es handelte sich um über 80-Jährige, die damit der ersten Prioritätsstufe der Impfreihenfolge angehören. Der Geroldsgrüner Arzt Wolfgang Goller betont in der Mitteilung des Landratsamts: "Uns Hausärzten ist die Vorgeschichte unserer Patienten vertraut. Deshalb können wir sie optimal beraten und ihnen bei Fragen zur Seite stehen."

Stadt und Landkreis Hof planen weitere solche Pilotprojekte. Dabei sollen vor allem Patienten mit Vorerkrankungen, die unter 65 Jahre alt sind und damit in die zweite Prioritätsstufe fallen, mit dem Serum von Astrazeneca geimpft werden. Darüber hinaus wollen die Kommunen im Hofer Land generell möglichst bald dazu übergehen, nicht mehr nur in Impfzentren, sondern auch bei Hausärzten zu impfen.

"Sobald ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, ist es sinnvoll und wichtig, unsere bestehenden Strukturen zu nutzen." Hofs Landrat Oliver Bär (CSU)

Landkreis Hof: Ärzte rufen zum Corona-Test auf

Unterdessen haben Dutzende Ärzte aus der Region Hof sich mit einem Offenen Brief an die Bevölkerung gewandt. Darin appellieren sie an die Bürgerinnen und Bürger, die Schnelltestangebote im Raum Hof möglichst viel zu nutzen, um die Zahl der Corona-Fälle zu dämpfen. Außerdem werben die Ärzte in dem Brief dafür, sich sobald als möglich impfen zu lassen.