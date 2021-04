vor 37 Minuten

Hausärzte impfen bundesweit: Was ändert sich jetzt für mich?

In Bayern tun sie es schon seit 1. April, bundesweit starten sie heute: Hausärzte impfen gegen Corona. Das soll der deutschen Impf-Kampagne Schwung verleihen. Wir erklären, was sich nun für Impfwillige ändert - und was erst einmal nicht.