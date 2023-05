Haus zur Schützenkultur öffnet mit sieben Jahren Verspätung

Die Eröffnung 2016 fiel ins Wasser: Ein Wasserschaden im Neubau hatte den Start des Hauses zur Schützenkultur im Kronburger Ortsteil Illerbeuren gründlich vermasselt. Nun wurde es mit einem Festakt schließlich eröffnet.

Bezirkstagspräsident Martin Sailer spricht von einem "bayernweit einmaligen" Erlebnis und einer "Aufwertung" des Schwäbischen Bauernhofmuseums. Rund 250 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur waren bei der Feier vor Ort.

3.000 Exponate zur Geschichte des Schützenwesens

Das neue Museum zeigt die Geschichte der süddeutschen Schützenkultur vom Ende des Mittelalters bis in die 1970er Jahre. Museumsleiter Dr. Bernhard Niethammer spricht von einer gesamtheitlichen Betrachtung der Schützen. Es solle nicht nur für die vielen Mitglieder der Schützenvereine eine besondere Anlaufstelle werden, sondern auch für Familien.

Der 700 Quadratmeter große Neubau bietet nach Angaben des Bezirks Schwaben auf drei Etagen Einblicke in die Geschichte des Schützenwesens. Mit Exponaten wird an Schützengesellschaften des Mittelalters ebenso erinnert wie an die Auftritte der Schützen bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München.

Die Besucher können sich auch ein rekonstruiertes Vereinsheim aus den 1970er-Jahren, Trophäen-Schatzkammern, eine Büchsenmacherwerkstatt, rund 50 historische und moderne Waffen sowie einen umgebauten Schießstand anschauen. Dort kann man mit Hilfe moderner Lichttechnik selbst einmal versuchen, die Scheibe zu treffen. Auch das Thema Waffenmissbrauch und staatliche Kontrolle der Schützen werde nicht ausgeklammert.

Insgesamt sind 3.000 Exponate ausgestellt. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich auf 5,7 Millionen Euro.

"Schützenwesen prägt bis heute des Leben in ländlichen Regionen"

Getragen wird das Haus zur Schützenkultur vom Zweckverband Schwäbisches Bauernhofmuseum, in dem sich der Bezirk Schwaben, der Landkreis Unterallgäu, der Heimatdienst Illertal und die Gemeinde Kronburg zusammengeschlossen haben. Das Schützenwesen präge bis heute das Leben in ländlichen Regionen, sagte Bezirkstagspräsident Martin Sailer (CSU). "Wie heute der Fußball begeisterte vor 500 Jahren bei uns das Wettkampfschießen die Massen."

Das Museum hat bis Mitte Oktober täglich außer montags ab 9 Uhr geöffnet.

Wasserschaden verhinderte Eröffnung

Der Bau des Museums wurde zur Geduldsprobe und zum Fall fürs Gericht. Denn wenige Tage vor der feierlichen Eröffnung im Jahr 2016 wurde ein Wasserschaden im Haus festgestellt, der den zum Teil sehr alten und wertvollen Exponaten hätte schaden können. Statt interessierter Besucher gingen in den Monaten darauf nur Gutachter und Handwerker in dem Gebäude ein und aus.