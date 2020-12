Haus-und Grundbesitzer begrüßen "bayerische" Grundsteuerreform

Die Interessenvertretung "Haus und Grund“ begrüßt das von Bayerns Finanzminister Albert Füracker heute vorgestellte Modell zur Neuregelung der Grundsteuer im Freistaat. Entscheidend für die Haus und Grundbesitzer sei, dass die Steuer nicht nach dem Wert des Grundstücks erhoben wird, sondern nach der Fläche. Somit dürften für die große Masse der Grund-und Hausbesitzer die Belastungen durch die Grundsteuer ähnlich hoch wie bisher bleiben, sagte der stellvertretende Vorsitzende von Haus und Grund Regensburg e.V., Burkhard Schmidt dem BR auf Nachfrage.

Für die meisten Grundbesitzer dürfte sich wenig ändern

Da der Wert eines Grundstücks in der Regel steige, würde bei einer wertorientierten Grundsteuer -wie sie der Bund vorsehe- mit den Jahren auch die Grundsteuer steigen. Dies sei beim geplanten bayerischen Modell nicht der Fall. Ein Rentner beispielsweise, der vor Jahrzehnten ein Grundstück für sein Haus erworben habe, das sich heute in bester Lage befindet, müsse nicht fürchten, dass die Grundsteuer jetzt exorbitant ansteigen wird, so Schmidt. Bayern will mit seinem eigenen Modell nicht den Wert des Grundstücks besteuern. Die Höhe der Steuer richtet sich nur nach der jeweiligen Grundstücksfläche (vier Cent pro Quadratmeter) und der Gebäudefläche (50 Cent pro Quadratmeter), der Nutzung (Wohnfläche/Gewerbe/Grund und Boden) sowie dem von der jeweiligen Kommune festgesetzten Hebesatz - also einem individuellen Berechnungsfaktor. Für besonders große Grundstücke, Denkmäler oder etwa sozialen Wohnungsbau sind Abschlagsmöglichkeiten vorgesehen.

Größere Grundstücke werden teurer, womöglich auch für Mieter

Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass es für manche Grundbesitzer teurer werden kann. Insbesondere ältere Grundstücke im ländlichen Raum seien oft flächenmäßig größer und bisher oft sehr niedrig besteuert worden, sagt Schmidt. Dies würde jedoch nicht bedeuten, dass generell Haus- und Grundbesitzer auf dem Land mit dieser Reform schlechter wegkommen, ergänzt die Landesvorsitzende Ulrike Kirchhoff. Die Mieter von Häusern, deren Eigentümer doch eine höhere Grundsteuer bezahlen müssen, sollten damit rechnen, dass die höhere Belastung an sie weitergegeben wird, sagt Kirchhoff. Bei Mehrfamilienhäusern werde die Erhöhung auf alle Parteien verteilt. Insgesamt sei das geplante Grundsteuer-Modell der Staatsregierung gerechter, transparenter und für die Kommunen, die das Geld ja bekommen, leichter zu berechnen, so Kirchhoff.

SPD und Grüne halten bayerisches Modell für ungerecht

SPD und Grüne dagegen halten das neue Gesetz für höchst ungerecht, weil eine Villa in Innenstadtlage genauso hoch besteuert werde, wie das baufällige Haus am Stadtrand.

"Wir treten weiterhin für ein wertabhängiges Modell ein, wie es auch die Gesetzgebung des Bundes vorsieht. Es ist und bleibt ungerecht, wenn der tatsächliche Wert einer Immobilie überhaupt nicht berücksichtigt wird", heißt es in einer Pressemitteilung der SPD. Außerdem befürchtet die SPD, dass das wertunabhängige Modell der Staatsregierung Mietwohnungen in normalen Wohnlagen stärker belasten werde, als bisher.

Die Grünen äußerten sich ähnlich. Der Oberpfälzer Grünen-Bundestagsabgeordnete Stefan Schmidt, Mitglied im Finanzausschuss und Sprecher für Kommunalfinanzen, erklärt zum bayerischen Sonderweg zur Grundsteuer: "Mit dem bayerischen Sonderweg zur Grundsteuer feiert sich die bayerische Staatsregierung, obwohl das Ergebnis beschämend ist. (...) Dieses wertunabhängige Modell ist höchstwahrscheinlich verfassungswidrig. Ganz sicher ist es höchst ungerecht. Und es zeugt von einem tiefen Misstrauen gegenüber der kommunalen Familie: Den Kommunen in Bayern traut die Staatsregierung nicht zu, ihre Steuerhebesätze bei der Umsetzung des Bundesmodells so anzupassen, dass es nicht zu Steuererhöhungen kommt, lieber brutzelt sie mal wieder eine bayerische Extrawurst."

Kommunen kritisieren Einknicken bei Grundsteuer C

Der Vorsitzende des Bayerischen Städtetags, Straubings Oberbürgermeister Markus Pannermayr, kritisierte, dass im neuen Grundsteuermodell die angedachte Grundsteuer C, also eine Art Baulandsteuer, verworfen wurde: "Leider hat die Staatsregierung aufgrund des Widerstands der Freien Wähler mit ihrem Entwurf für ein bayerisches Grundsteuergesetz versäumt, mit einer Grundsteuer C ein Instrument zur Mobilisierung von Flächen zu schaffen", so Pannermayr. Das sei eine verpasste Chance. Die Grundsteuer C hätte laut Pannermayr auch in Bayern einen Ansatz schaffen können, um Flächen für den Wohnungsbau zu mobilisieren. "Somit könnten baureife Grundstücke, solange sie nicht bebaut sind, mit einem eigenen Hebesatz belegt werden. Nun ist der Bayerische Landtag am Zug, damit der Freistaat die bundesrechtlich vorgesehene Möglichkeit doch noch in einem Landesgrundsteuergesetz umsetzt“, so der Städtetagsvorsitzende.

Neue Grundsteuer kommt erst 2025

Das neue Landesgrundsteuergesetz soll erst ab 2025 in Kraft treten. Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 2018, wonach die Grundsteuer wegen veralteter Grundstückswerte nicht mehr verfassungsgemäß sei und neu geregelt werden muss. Der Bund hat daher im November 2019 seinen Entwurf für eine Grundsteuerreform verabschiedet, von dem die Länder jedoch gemäß der Länderöffnungsklausel abweichen können. Gemäß diesem Bundesgesetz soll die Grundsteuer nach dem Wert des Grundstücks bemessen werden. Bayern lehnt das ab. Nun gilt für eine Übergangsfrist von fünf Jahren die bisherige Regelung zur Erhebung der Grundsteuer.