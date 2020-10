Haus Marteau: Neuer Konzertsaal soll in diesem Jahr fertig sein

Bis Ende des Jahres werden die Bauarbeiten am neuen Konzerthaus am Haus Marteau noch andauern. Schon jetzt ist bereits klar: Die Internationale Musikbegegnungsstätte wird eine Weltneuheit bekommen. Denn derartige Skulpturen seien noch in keinem Konzerthaus der Welt zum Einsatz gekommen.

Jährlich 40 Meisterkurse im Haus Marteau in Lichtenberg

Das Haus Marteau wird seit 1982 vom Bezirk Oberfranken in der ehemaligen Villa des Geigenvirtuosen Henri Marteau in Lichtenberg betrieben. Jedes Jahr finden hier etwa 40 Meisterkurse für junge Musiker aus der ganzen Welt statt: als Vorbereitung für Aufnahmeprüfungen, Wettbewerbe, Hauptfach-und Diplomprüfungen. Eine neuer Meisterkurs mit vier Schülern hat zuletzt bereits begonnen. Erstmals nach dem Umbau der Internationalen Musikbegegnungsstätte können wieder Nachwuchstalente in dem Haus proben.

Unterirdischer Konzertsaal kostet 5,5 Millionen Euro

Um das Erlernte im Abschlusskonzert angemessen präsentieren zu können, lässt der Bezirk neben dem Haus derzeit einen spektakulären Konzertsaal errichten: unterirdisch, ausgestattet mit zahlreichen Granitspitzen, die an eine Tropfsteinhöhle erinnern. Der 5,5 Millionen Euro teure Bau soll die Region an der Grenze zu Thüringen kulturell aufwerten.