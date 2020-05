"Haus Lichtzeichen" in Weißenbrunn muss schließen

Nach zehn Jahren schließt Ende des Jahres in Weißenbrunn (Lkr. Kronach) das "Haus Lichtzeichen". Letzter Einkaufstag ist der 19.12.20. Dann können sich Personen in sozialer Notlage nochmal mit Kleidung, Kinderspielsachen und Haushaltswaren versorgen, teilte der Verein "Humanitäre Hilfe für Menschen in Not" mit. Dieser hatte das "Haus Lichtzeichen" 2010 gegründet.

Viele kleine Kaufhäuser spendeten Restposten

Schließen muss die Einrichtung, weil viele Geschäfte und vor allem kleinere Kaufhäuser in der Region wegen ausbleibender Kundschaft aufgeben mussten. Sie hatten jahrelang an das "Haus Lichtzeichen" Waren und Restposten abgegeben. Auch Privatleute brachten unter anderem nicht mehr benötigte Kleidung vorbei.

Einkaufen gegen eine Spende brachte 200.000 Euro

Menschen in sozialer Not konnten sich im "Haus Lichtzeichen" mit Alltagsgegenständen versorgen, die "zu geringsten Preisen" abgegeben wurden. Unter dem Motto "Einkaufen in Form einer Spende" sind 200.000 Euro zusammengekommen, teilte der Verein mit. Mit dem Geld hat der Verein sozial benachteiligte Bürger in den Landkreisen Kronach, Kulmbach und Lichtenfels unterstützt. Für sie wurden unter anderem Heizkosten übernommen oder Hausaufgabenhilfen für Kinder finanziert. Auch wurden Schuldnerberatungen durchgeführt und finanzielle Überbrückungshilfen gewährt.

Kontakt zu sozialen Hilfsangeboten vermittelt

Mitgearbeitet haben im "Haus Lichtzeichen" 40 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Viele Besucher nutzten den Einkauf, um sich hier über die Hilfsangebote von Sozialeinrichtungen und Behörden zu informieren.

Am Pfingstsamstag nochmal großer Einkauf

Wegen der Corona-Pandemie konnte das "Haus Lichtzeichen" wochenlang nicht öffnen. Bevor es zum Jahresende endgültig schließt, wird es am Pfingstsamstag (30.05.20) nochmal öffnen. Von 09.00 bis 12.00 Uhr kann gegen eine Spende eingekauft werden.

Verein will neues Konzept erarbeiten

Der Verein "Humanitäre Hilfe für Menschen in Not" will auch nach der Schließung des „Hauses Lichtzeichen“ sozial benachteiligte Mitmenschen weiter unterstützen. Es werde ein neues Konzept erarbeitet, teilte der Verein mit. Wie bisher soll die Unterstützung unter dem Motto "Hilfe zur Selbsthilfe" erfolgen.