Haus in Würzburg wird geräumt: Was passiert mit den Mietern?

Seit Monaten sucht José Luis verzweifelt nach einer Wohnung in Würzburg. Bisher hat er nur Absagen bekommen. Dabei muss der 35-Jährige dringend ausziehen. "Ich habe Angst", sagt er. "Vielleicht bleibe ich auf der Straße." José Luis wohnt seit knapp einem Jahr in einer kleinen Ein-Zimmer-Wohnung in dem Mietshaus im Würzburger Stadtteil Grombühl. Jetzt werden seine und 50 andere Wohnungen in dem Haus geräumt. Die Räumungs-Anweisung der Stadt Würzburg läuft an diesem Freitag ab.

Räumung von 51 Wohnungen steht an

Vor etwa zwei Monaten hat die Stadt Würzburg den Bewohnern den Räumungs-Beschluss überreicht. "Es geht um lebensgefährliche Zustände, die in dem Haus herrschen. Und deswegen gab es für uns keine Alternative als diese Räumung durchzusetzen", sagt Christian Weiß, Pressesprecher der Stadt Würzburg.

Vor allem Brandschutz-Mängel wie fehlende Fluchtwege haben zur Räumung geführt. Das Verwaltungsgericht hat die Entscheidung der Stadt in einer Verhandlung bestätigt – mit der Begründung, dass in dem Haus "Gefahr für Leib und Leben der Bewohner" besteht. Das Urteil ist rechtskräftig.

Räumungstermin steht noch nicht fest

Inzwischen haben zwar einige Bewohner eine neue Bleibe gefunden. Anderen geht es aber wie José Luis – sie wohnen noch in dem Haus. Die Stadt Würzburg weiß von mindestens 20 Mietern, die noch nicht ausgezogen sind. Wie lange sie noch in ihren Wohnungen bleiben können, ist unklar. "Der nächste Schritt ist, einen Räumungstermin festzusetzen", sagt Christian Weiß und kündigt an, dass die Stadt vor der Räumung nochmal auf die Bewohner zugehen und ihre Beratung anbieten will.

Die Mieter seien selbst gefordert, eine Wohnung zu finden. "Wenn sich gar keine Lösung abzeichnet, dann haben wir noch sogenannten Verfügungswohnraum", sagt Weiß. "Das sind Zimmer und Unterkünfte, die für solche Zwecke zur Verfügung stehen – bevor jemand obdachlos wird."

Mieter hat Angst vor Obdachlosigkeit

Dass er wieder in eine Obdachlosenunterkunft muss, ist die größte Angst eines Nachbarn von José Luis. Der junge Mann war dort bereits zwei Jahre lang untergebracht. "Ich gehe hier nicht raus, wenn ich keine Wohnung finde. Ich will nicht wieder obdachlos sein", sagt der Bewohner. Er hatte auf die Hilfe der Stadt Würzburg gehofft und sich beraten lassen.

Anders als José Luis hat er aber keinen Wohnberechtigungsschein bekommen. Laut Stadt haben Betroffene nur einen Anspruch auf einen solchen Schein, wenn das Jahreseinkommen unter 22.600 Euro netto liegt. Der Mieter kann das nicht verstehen. "Die Stadt will mich raus haben? Dann muss die Stadt eine Wohnung für mich suchen, nicht ich", sagt er.

Bewohner hofft auf Sozialwohnung

José Luis hat zwar einen Wohnberechtigungsschein erhalten. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass er auch eine Sozialwohnung bekommt. "Selbst wenn Anspruch auf eine öffentlich geförderte Wohnung bestehen sollte, müsste eine solche frei sein und sich der Vermieter für die interessierte Person entscheiden", sagt Christian Weiß. Inzwischen hat José Luis eine Wohnung der städtischen Wohnungsgesellschaft Stadtbau besichtigt. "Ich hoffe, ich habe Glück", sagt er. In ein paar Tagen erfährt er, ob er die Wohnung bekommt.

Nach der Räumung will die Stadt Würzburg die betroffenen Wohnungen in dem Haus in Grombühl versiegeln: "Die Wohnungen bleiben so lange versiegelt, bis alle Mängel behoben sind. Das heißt, bis der Brandschutz hergestellt ist und alle Sicherheitsmaßnahmen da sind", sagt Christian Weiß.