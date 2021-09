Haus in Büchenbach abgebrannt - Bewohner wird vermisst

Das Wohnhaus in Büchenbach im Landkreis Roth, das in der Nacht in Brand geriet, ist nach Angaben der Polizei völlig abgebrannt. Der Bewohner des Hauses wird noch vermisst.

Feuer greift auf weitere Gebäude über

Laut Polizei ging gegen 1.30 Uhr bei der Feuerwehr ein Notruf ein, dass das Haus im Büchenbacher Ortskern in Flammen stehe. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Feuer auch schon auf mehrere Nebengebäude wie Garagen und Werkstätten übergegriffen. Die umliegenden Häuser mussten evakuiert und deren Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde dabei laut Polizei niemand.

Ortsdurchfahrt gesperrt, Behinderungen im Busverkehr

Die Löscharbeiten in der Ortsmitte dauern weiter an. Die Ortsdurchfahrt von Büchenbach ist bis auf weiteres gesperrt. Ein Hinweis für Schülerinnen und Schüler, die mit dem Bus in die Schule fahren: Die Haltestellen Rathaus und Industriegebiet können laut Polizei nicht angefahren werden.