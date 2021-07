"Haus des jüdischen Lebens": Synagoge in Erlangen geplant

Als relativ kleine Gemeinde könne man solch ein Bauprojekt nicht alleine stemmen, so die Vorsitzende der Jüdischen Kultusgemeinde (JKG) Erlangen, Ester Limburg-Klaus, zu den Plänen für eine eigene Synagoge in der Stadt.

Sicheres Haus für jüdisches Gemeindeleben

Die Synagoge soll ein Haus der Begegnung, des Lernens und Kennenlernens, der Kunst und Kultur werden. Die ganze Stadt Erlangen und die Zivilgesellschaft in Deutschland seien daher aufgerufen, das Projekt "Haus des jüdischen Lebens" durch Spenden und Mitarbeit zu unterstützen. Geplant ist den Angaben zufolge ein barrierefreies Gebäude, das ausreichend Platz für das Gemeindeleben in Erlangen bietet. Es soll außerdem hohen Sicherheitsanforderungen genügen.

Jüdische Gemeinde freut sich über Interessierte

Die Jüdische Kultusgemeinde Erlangen war nach eigenen Angaben seit ihrer Neugründung 1997 stets nur in Mieträumlichkeiten untergekommen. Nun sei es Zeit, ein eigenes Zuhause für Gottesdienste und ein vitales Gemeindeleben zu haben, so Limburg-Klaus. Wer am Projekt "Erste eigene Synagoge in Erlangen" mitarbeiten möchte, kann sich direkt an die Jüdische Gemeinde wenden.