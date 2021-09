"Haus des jüdischen Lebens": Erlangen will Synagoge bauen

Mit einem großen Fest will die jüdische Gemeinde in Erlangen auf ihr Vorhaben, ein "Haus des jüdischen Lebens" zu errichten, aufmerksam machen. Die Gemeinde möchte in der Stadt eine Begegnungsstätte schaffen sowie eine dauerhafte Bleibe für die Synagoge und Gemeinderäume, sagt die Gemeindevorsitzende Ester Limburg-Klaus.

Jüdische Gemeinde sammelt Spenden für Synagoge

Die derzeitigen Räumlichkeiten seien viel zu klein und nur zur Miete. Dauerhaft könne die Gemeinde dort nicht bleiben, meint Limburg-Klaus, da es um die Existenz der kleinen Gemeinde gehe. Das "Haus des jüdischen Lebens" soll darüber hinaus barrierefrei sein und den hohen Sicherheitsanforderungen genügen. Für das Projekt sammelt die Gemeinde Spenden und hofft auf die Mithilfe der Stadtgesellschaft. Allein kann sie das Bauprojekt nicht stemmen. Mit 113 Mitgliedern ist sie eine der kleinsten jüdischen Gemeinden in Bayern.

Eigene Räumlichkeiten – ein langersehnter Wunsch

Der Wunsch nach einer eigenen Immobilie, die nicht zur Miete ist, ist groß. Der Grund liegt in der Geschichte: Erst seit 1861 durften sich Juden in Erlangen wieder niederlassen, davor war es ihnen jahrhundertelang verboten. Die jüdische Gemeinde, die sich daraufhin in der Stadt gründete, sammelte Geld für eine Synagoge, konnte sich aber nur ein Grundstück für einen Friedhof leisten. Dieser ist bis heute erhalten. Während des Nazi-Terrors wurde die jüdische Gemeinde in Erlangen ausgelöscht. Wer nicht fliehen konnte, wurde verschleppt. 80 Erlanger Juden wurden während der Schoah umgebracht.

Mord verzögert Geimeindegründung

Nach dem Krieg lebten nur vereinzelt Juden in der Stadt – wie Shlomo Lewin. Der Verleger und Rabbiner wollte in Erlangen wieder eine jüdische Gemeinde gründen. Doch im Dezember 1980 wurden Shlomo Lewin und seine Lebensgefährtin Frida Poeschke in ihrem Haus erschossen. Der Täter: ein Mitglied der rechtsextremen Wehrsportgruppe Hoffmann. Der erste judenfeindlich motivierte Mord der Nachkriegszeit in Deutschland schlug hohe Wogen. Die Tat ist bis heute nicht vollständig aufgeklärt – verurteilt wurde für den Doppelmord niemand.

Ein Haus für die Zukunft

Nach dem Mord verschob sich die Gründung einer jüdischen Kultusgemeinde in Erlangen auf Jahre – erst im Dezember 1997 fand die jetzige Gemeinde zusammen. Bis heute ist sie in der Stadt drei Mal umgezogen. Mit dem "Haus des jüdischen Lebens" wäre auch das Gefühl der Sicherheit da, in Erlangen dauerhaft bleiben zu können, so die Gemeindevorsitzende Limburg-Klaus.

Fröhliches Fest mit Musik und Gebeten

Die Gemeinde will am heutigen Sonntag ab 17.00 Uhr auf dem Rathausplatz in Erlangen für ihr Vorhaben werben. Zum Fest werden auch Ludwig Spaenle (CSU), der Antisemitismusbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, sowie Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) erwartet. Das Fest wird gestaltet mit Gesang und Gebet von Kantor Yonatan Amrani sowie Musik von der Folk-Gruppe Matching Ties.