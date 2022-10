Haus der Memminger Kramerzunft wird Ort der Demokratie in Bayern

Eine Stele mit der Aufschrift "Ort der Demokratie in Bayern" erinnert ab heute an das, was sich um 1525 im Haus der Kramerzunft in Memmingen ereignet hat. Rund fünfzig Vertreter der oberschwäbischen Bauern hatten dort während des Bauernkriegs schriftlich ihre Forderungen an die Herrschaft verabschiedet, heute bekannt als die "zwölf Artikel" der schwäbischen Bauernschaft. Am 6. März 1525 forderten sie zum Beispiel die Aufhebung der Leibeigenschaft und Erleichterungen bei den Abgaben. Rund 25.000 Exemplare der Flugschrift waren im Umlauf, sie gilt als eine der frühesten Erklärungen von Menschenrechten.

Landtagspräsidentin Aigner beim Festakt in Memmingen

Ein wissenschaftlicher Beirat hat deshalb das Haus der Kramerzunft in Memmingen als einen herausragenden "Ort der Demokratie in Bayern" ausgewählt. Am Nachmittag wird Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) am Roßmarkt vor dem Haus eine Stele mit einer entsprechenden Aufschrift enthüllen. Die Stele, ein goldfarbener Würfel auf einem steinernen Sockel, soll auf die herausgehobene Bedeutung der Kramerzunft in der Stadt der Freiheitsrechte hinweisen. Bei einem Festakt am Abend wird neben Oberbürgermeister Manfred Schilder (CSU) auch Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) ein Grußwort sprechen. Im Anschluss diskutieren verschiedene Gäste zum Thema "Freiheit und Demokratie in Krisenzeiten".

Wanderausstellung würdigt historische Schauplätze in Bayern

Gleichzeitig macht die Wanderausstellung "Orte der Demokratie in Bayern" des Bayerischen Landtags von Freitag bis zum 13. November Station in dem historischen Memminger Gebäude. Die Ausstellung würdigt Schauplätze historischer Ereignisse in Bayern, an denen Menschen sich für ein demokratisches Gemeinwesen, Freiheit und Mitbestimmung eingesetzt haben, heißt es von den Machern. Sie wurde im vergangenen Jahr im Münchner Maximilianeum erstmals gezeigt. Memmingen ist die dritte Station der Wanderausstellung. Zuvor war sie von Juli bis September bereits in Regensburg zu sehen. Als weitere Schauplätze sind etwa Bamberg, Nürnberg und Herrenchiemsee geplant.