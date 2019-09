Haus der Kunst bedauert "Rausschmiss" von Ai Weiwei

Einer Aufsicht, die einen Protestbutton mit einem Slogan gegen das anstehende Outsourcing getragen hatte, sagte Geschäftsführer Spies nach Auskunft der Anwesenden, dass er sich bei den anstehenden Verhandlungen nicht für sie einsetzen werde.

Angst bei den Beschäftigten

Unter den 48 Beschäftigten, denen die Kündigung droht, sind Aufsichten und Kassenkräfte. Das Beschäftigungsprofil der Betroffenen reicht von Minijobbern bis zu Menschen mit Stundenverträgen im Umfang von bis zu 40 Stunden. Sie identifizieren sich besonders mit dem Haus der Kunst. Eine Betriebsrätin sagte dem BR, dass bei der Einstellung der Mitarbeiter besonders auf deren Beziehung zur Kunst geachtet worden sei. So sind unter den Aufsichten viele Künstler, Designer, zum Teil prekär Beschäftigte in 450 Euro Jobs. Die Angst vor Kündigung habe in letzter Zeit bereits dazu geführt, dass sich Aufsichten mit besonders geringem Stundenbudget woanders umgeschaut hätten.