Haus der Bayerischen Geschichte: Dauerausstellung ergänzt

Nach seiner rund zweimonatigen Schließung hat das Haus der Bayerischen Geschichte seit 19. Mai wieder geöffnet - und bietet jetzt zum einjährigen Bestehen eine Reihe von Neuerungen und Ergänzungen der Dauerausstellung. Unter anderem gibt es Neues zu Ludwig II., eine neue Filmvorstellung im Sportkabinett, und jetzt auch einen Dialekttest für "Preußen". Eine neue Ausstellung öffnet dann im September 2020.

Zeitreise durch die bayerische Wintersportgeschichte

Im Kino des Sportkabinetts werden künftig zwei Filme gezeigt: Neben dem Film über den Aufstieg des FC Bayern München ist nun auch ein prominent besetzter Film über den Wintersport im Freistaat Bayern zu sehen. Die Ski-Stars Rosi Mittermaier und Christian Neureuther sowie Alois Schloder, ehemaliger Kapitän der deutschen Eishockeynationalmannschaft, laden ein zu einer Zeitreise durch die bayerische Wintersportgeschichte.

Verbannte Kunst im Nationalsozialismus

Ein Teil der Dauerausstellung ist künftig verfolgten Künstlern im Nationalsozialismus gewidmet. Eine neue Projektion mit historischen Filmausschnitten würdigt Künstler und Kunstwerke, die die Nationalsozialisten aus der Öffentlichkeit verbannen wollten.

WAA-Bühne erweitert

Auch die WAA-Bühne wurde erweitert: Die überarbeitete Bühneninszenierung rund um die Proteste gegen die atomare Wiederaufbereitungsanlage in Wackersdorf in den 1980er Jahren nimmt nun noch stärker die Menschen in den Blick, die den Protest getragen haben.

Dialekt-Test für "Preußen"

Im Kulturkabinett des Museums wurde außerdem die Mitmachstation "Dialekt" erweitert und umfasst nun den gesamten deutschsprachigen Raum. Den Dialekttest gibt es dort neuerdings auch auch für "Preußen".

Neues bei Ludwig II.

Auch bei Ludwig II. gibt es Neues: Künftig wird eine Planke aus dem Fischerboot ausgestellt, das den Monarchen nach seinem Tod aus dem Starnberger See an Land gebracht hat.

Mit der App durchs Museum

Ab sofort steht den Museumsbesuchern auch eine kostenlose Museums-App zur Verfügung. Damit können sich Besucher nach individuellen Wünschen auf verschiedenen Rundgängen durch die Ausstellung führen lassen. Parallel laufen die Vorbereitungen der neuen Ausstellung "Tempo, Tempo – 1920er in Bayern", die im September 2020 eröffnet werden soll.