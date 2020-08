Haus brennt nach Blitzeinschlag völlig nieder

Im Veldener Ortsteil Neunehaid hat am Samstagabend während eines Gewitters ein Blitz in ein Wohnhaus eingeschlagen. Dadurch brach ein Feuer aus. Laut Polizei stand das Haus als die Rettungskräfte eintrafen bereits lichterloh in Flammen.

Bewohner blieb unverletzt, Haus nicht mehr zu retten

Der einzige Bewohner des Hauses konnte sich noch rechtzeitig ins Freie retten. Der 66-Jährige blieb unverletzt. Sein Haus war jedoch laut Polizei nicht mehr zu retten. Es brannte bis auf die Grundmauern nieder. Feuerwehr und THW mussten die Ruine aus Sicherheitsgründen abreißen. Dien Polizei schätzt den Schaden auf rund 200 000 Euro.