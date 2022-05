Hohe Schadenssumme aufgedeckt

Im Jahr 2021 hat das Hauptzollamt Schweinfurt rund 330 Millionen Euro mehr eingenommen als im Vorjahr. Insgesamt liegen die Einnahmen bei 1,7 Milliarden Euro. Das geht aus der Jahresbilanz des Hauptzollamts für 2021 hervor. Ein Grund für den Anstieg ist der Brexit: Seit dem 1. Januar 2021 muss für Waren aus Großbritannien eine Einfuhrumsatzsteuer von sieben oder 19 Prozent gezahlt werden. Das bekommt das Hauptzollamt deutlich zu spüren: Die Einnahmen durch diese Einfuhrumsatzsteuer sind im Vergleich zu 2020 um knapp 45 Prozent gestiegen.

Brexit und E-Commerce sorgen für mehr Einnahmen

Doch der Anstieg der Einnahmen ist nicht allein auf den Brexit zurückzuführen. Auch der E-Commerce hat dafür gesorgt. Nahezu alle Kleinsendungen, die aus Drittländern stammen, werden neuerdings mit der Einfuhrumsatzsteuer belastet. Diese Regelung besteht seit Mitte 2021. In die Gesamteinnahmen sind unter anderem auch die Verkehrs- und Verbrauchssteuern eingeflossen. Zu den Verkehrssteuern zählt beispielsweise die Kfz-Steuer. Die Kaffee- und Biersteuer gehören zur Verbrauchssteuer.

Finanzkontrolle Schwarzarbeit deckt hohe Schadenssumme auf

Was aus der Jahresbilanz 2021 außerdem hervorgeht: dass die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts eine Schadenssumme von 31,2 Millionen Euro aufgedeckt hat. Dieser Schaden ist nicht nur durch Schwarzarbeit, sondern auch durch illegale Beschäftigung entstanden. 2020 betrug die Schadenssumme noch 28,4 Millionen Euro. Die Gerichte haben im Zuge der Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit für 2021 insgesamt 50 Jahre Freiheitsstrafe verhängt. Im Vorjahr waren es 48 Jahre. "Die Finanzkontrolle Schwarzarbeit beschäftigt sich nicht mehr mit Kavaliersdelikten. Sondern wir sind hier wirklich im Bereich hoher krimineller Energie unterwegs", sagt Franziska Schubert, die Leiterin des Hauptzollamts Schweinfurt, gegenüber BR24.

Fast 450.000 Zigaretten beschlagnahmt

Bei der Verbrechensbekämpfung in Bezug auf zoll- und steuerpflichtige Waren hat die Kontrolleinheit Verkehrswege über 448.000 Zigaretten beschlagnahmt. Das entspricht rund 2.240 Stangen. Neben Drogen und Dopingmittelfunden konnten die Einsatzkräfte des Zolls im vergangenen Jahr 26 unerlaubte Waffenteile erfolgreich aus dem Verkehr ziehen. Insgesamt haben die Zöllnerinnen und Zöllner 5.262 Mal verschiedene Verkehrsmittel kontrolliert. Dabei handelte es sich um Pkw, Lkw, Boote, Schiffe, Züge und Flugzeuge.

Das Hauptzollamt Schweinfurt

Das Hauptzollamt Schweinfurt ist die regionale Dienststelle des Zolls in Unter- und Oberfranken. Es umfasst den Regierungsbezirk Unterfranken und nahezu den gesamten Regierungsbezirk Oberfranken mit Ausnahme der kreisfreien Stadt Hof und der Landkreise Hof und Wunsiedel. Zum Jahresende 2021 waren 657 Bedienstete beschäftigt. Die Hauptverwaltung befindet sich in der Schweinfurter Innenstadt. Zum Hauptzollamt gehören die Außenstellen in Schweinfurt und Bamberg und im Mainfrankenpark in Dettelbach im unterfränkischen Landkreis Kitzingen. Hinzu kommen Zollämter in Aschaffenburg, Bayreuth und Coburg.