Hauptverkehrsader in Passau für drei Tage teilweise gesperrt

Vom heutigen Montag an bis einschließlich Mittwoch wird die Schanzlbrücke in Passau einer Prüfung unterzogen. Die erforderlichen Arbeiten werden sowohl auf als auch unter der Brücke durchgeführt. Deswegen sei im gesamten Bereich der Schanzlbrücke mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, so das Staatliche Bauamt Passau.

Stahlmittelteil wird überprüft

Es müssten wegen der Arbeiten auch Parkplätze unterhalb des Südteils der Brücke gesperrt werden. Die Maßnahme sei erforderlich, da zum einen die Hauptprüfung des Stahlmittelteils der Brücke anstehe und zum anderen Untersuchungen für die Nachrechnung der Schanzlbrücke erforderlich seien. Bei der statischen Brückennachrechnung wird die Restnutzungsdauer einer Brücke ermittelt, also der Zeitraum, in dem die Brücke noch sicher betrieben werden kann.

Die Passauer Schanzlbrücke ist eine Hauptverkehrsader in die Innenstadt.