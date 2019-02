Hauptverdächtiger nach Prügelei mit Polzisten festgenommen

Ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Straubing-Bogen wurde in seiner Wohnung festgenommen und in Nürnberg dem Haftrichter vorgeführt. Bei dem Vorfall am 3. Februar waren sieben Beamte verletzt worden.

Männer von Rockergruppe prügelte auf Polizisten ein

Die Polizisten hatten während des DEL-Eishockeypiels der Nürnberg Ice Tigers gegen die Straubing Tigers einen 40-jährigen Mann beobachtet, der im Gästeblock ein Schild beschädigte. Nach Spielende wollten die Beamten die Personalien des Mannes außerhalb der Arena aufnehmen. Dabei wurden sie von drei weiteren Männern körperlich angegangen, unter ihnen der 25-Jährige.

Sieben Polizisten verletzt, einer davon bleibt dienstunfähig

Alle vier Männer trugen Kleidung wie sie eine in Straubing ansässige Rockergruppe trägt. Nach Angaben der Polizei prügelten und traten die vier Männer auf die Einsatzkräfte ein. Insgesamt wurden sieben Polizeibeamte verletzt, einer davon ist bis auf Weiteres dienstunfähig. Nach umfangreichen Ermittlungen wurde gegen den 25-jährigen Angreifer Haftbefehl erlassen.

Polizei sucht weiter Zeugen

Wie die Polizei mitteilt, bittet sie weiterhin Zeugen, die die Auseinandersetzung nach dem Eishockeyspiel beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 / 21 12 – 33 33 zu melden.