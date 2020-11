Hauptsache Regelunterricht: erster Schultag im Teil-Lockdown

7.45 Uhr, kurz vor Schulbeginn: Die Schülerinnen und Schüler der Luitpold-Grundschule Schwabach stehen nach Klassengemeinschaft aufgeteilt in einer Reihe und warten darauf, nacheinander von ihren Lehrerinnen und Lehrern in die Klassenzimmer gebracht zu werden. Ist das geschafft, folgt das Händewaschen. Erst dann kann es mit dem Unterricht losgehen. Schal und Jacke legen die Kinder an ihren Einzelplätzen ab, die Maske bleibt. An diesem Montag startet der erste Schultag im Teil-Lockdown.

Durchsage erklärt neue Regeln im Teil-Lockdown

Schulleiterin Silke Blomeyer informiert kurz nach dem Gong, welche neuen Maßnahmen fortan für alle gelten. Der rund drei Minuten langen Durchsage hören alle Schülerinnen und Schüler genau zu. Den größten Teil nimmt dabei die Maskenpflicht ein, die nun auch auf dem Platz im Klassenzimmmer gilt. Neu ist außerdem, dass die Mund-Nasen-Bedeckung auch im Sportunterricht getragen werden muss. Singen ist untersagt und es gibt einen gemeinsamen Religionsunterricht im Klassenverbund statt mit anderen Klassen nach Konfession aufgeteilt.

Kurzfristige Neuigkeiten, hohe Flexibilität gefragt

Was den Schülern kurz nach 8.00 Uhr über eine Durchsage verkündet wird, hat Rektorin Blomeyer selbst erst am Morgen auf der Homepage des Kultusministeriums erfahren, sagt sie dem BR. Deswegen hat sie immer verschiedene Szenarien im Kopf, falls es Neuerungen gibt. Hier ist viel Flexibilität gefordert – auch was Arbeitszeiten zum Beispiel am Wochenende betrifft.

Frontalunterricht statt Gruppenarbeiten

Die Corona-Pandemie stellt die Lehrerinnen und Lehrer auch abseits der Maskenpflicht vor einige Herausforderungen: Keine Gruppenarbeiten mehr, höchstens Partnerarbeiten zu zweit und somit hauptsächlich Frontalunterricht. Dazu kommen der Mindestabstand und das regelmäßige Lüften. Dabei die Kinder bei Laune zu halten, sei nicht immer leicht, auch wenn die Lehrerinnen Antonia Gut und Gesa Cohler mit ihrer 2. Klasse sehr zufrieden sind.

Maskenpflicht wird angenommen

Alle Kinder tragen brav ihre Masken, die mit Sternchen, Blumen, Dinos, Autos oder ähnlichem bedruckt sind. Nur ganz vorsichtig hebt eine Schülerin den Schutz an, um einen Schluck zu trinken. Alle wissen, wie wichtig es ist, sich an die Regeln zu halten, auch wenn die Kinder in dieser 2. Klasse der Luitpoldschule keine Fans davon sind. Schön sei es nicht, aber es gehe schon, erklärt eine Schülerin aus der ersten Reihe. Ein Junge sagt, dass er lieber wieder ohne Maske direkt neben seinem Freund sitzen würde.

Hürden der Maskenpflicht

Lehrerin Gesa Cohler zeigt eine durchsichtige Maske. Die sei neu und extra vom Kultusministerium genehmigt worden. Sie soll vor allem in 1. Klassen zum Einsatz kommen. Damit können die Schülerinnen und Schüler beim Lernen von Lauten des Alphabets und allgemein beim Lesen trotz Maske erkennen, auf was sie achten müssen. Schwer sei es trotzdem, denn die Schüler tragen bei den Übungen weiterhin ihre Stoffmasken.

Schulleiterin stellt sich gegen Kritik

Zahlreiche Beschwerden oder sogar Demonstrationen gegen die Maskenpflicht an Schulen – davon hat Schulleiterin Silke Blomeyer natürlich gehört. Konkrete Probleme mit Eltern von Schülern hatte sie bislang jedoch nicht. Einige Anfragen gab es vor den Ferien zum Sportunterricht. Und auch sonst gibt es kritische Stimmen, gegen die sie innerhalb der Luitpoldschule ankämpfen muss. Die Rektorin zeigt sich dennoch optimistisch.

"Solange uns die Entscheidungen helfen, dass wir hier im Regelunterricht bleiben können, sind wir froh." Silke Blomeyer, Schulleiterin Luitpold-Schule Schwabach

Denn alle Regelungen seien besser als Homeschooling, so Blomeyer weiter.

Befreiung von Maskenpflicht entscheidet Kreisbehörde

Als Schulamtsdirektorin ist Antje Döllinger eine Art Schnittstelle zwischen den Schulen im Raum Roth–Schwabach und der Regierung von Mittelfranken. Die Bestimmungen kommen vom Kultus- und vom Gesundheitsministerium einheitlich für ganz Bayern. Darauf stellt sich Antje Döllinger ein und vermittelt zwischen Schulen und Regierung. Auch wenn es um die Befreiung der Maskenpflicht in Ausnahmefällen geht, ist sie zuständig, da dies über die Kreisverwaltung geregelt wird.

Gesundheitsamt ordnet Distanzunterricht an

Laut Regierung von Mittelfranken können die zuständigen Kreisverwaltungsbehörden auch Distanz- oder Wechselunterricht anordnen. Das ist durch den Rahmen-Hygieneplan des Kultusministeriums geregelt. Eine solche Anordnung sei zum Beispiel dann notwendig, wenn das Infektionsgeschehen lokal so hoch ist, dass Präsenzunterricht ein zu hohes Risiko darstellen würde.