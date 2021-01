Hauptsache geimpft - doch wie wirken die Corona-Präparate?

In der Diskussion über Corona-Impfungen steht seit Tagen das Mittel von AstraZeneca im Mittelpunkt: Wegen Lieferschwierigkeiten und auch wegen Fragen zur Wirksamkeit bei älteren Menschen. Heute soll die Europäische Arzneimittelagentur EMA darüber befinden, ob der Impfstoff in der EU eingesetzt werden darf. Auch wenn die Zulassungsempfehlung heute als sehr wahrscheinlich gilt, könnte das Präparat vorerst nur Menschen unter 65 Jahren verabreicht werden. Claudia Schaffer hat im "B5 aktuell Thema des Tages" mit Thomas Kempe aus der BR-Wissenschaftsredaktion über die Wirksamkeit der verschiedenen Mittel gesprochen:

B5 aktuell, Claudia Schaffer: Der Impfstoff von Astra Zeneca beruht ja auf einem bewährten Verfahren zur Herstellung von Vakzinen – welchem denn?

BR Wissenschaftsredaktion, Thomas Kempe: Da wird eine harmlose Virus-Hülle zum Beispiel von einem Erkältungsvirus genommen und als eine Art Shuttle benutzt. Und da hinein setzt man kleine Teile des Erbguts, gegen das man impfen möchte. In diesem Fall das Coronavirus. Mit diesem Shuttle gelang dann das Virus-Bruchteil in den Körper und der lernt dann damit umzugehen und eine Immunantwort aufzubauen.

Jetzt haben ja vielleicht schon manche mit genau diesem Impfstoff von Astra Zeneca geliebäugelt, weil der ja eher herkömmlich konzipiert ist. Aber in den letzten Tagen gab es sehr viel Verwirrung darüber, ob dieser Wirkstoff vielleicht nicht für Senioren geeignet sein könnte. Ist das jetzt die gängige Expertenmeinung?

Fakt ist auf jeden Fall, dass AstraZeneca in die Impfstoffstudien relativ wenige oder zu wenige Menschen über 55 eingeschlossen hatte. Aber selbst wenn man diesen Impfstoff nicht für Ältere zulässt, ist das noch kein Beinbruch. Wenn es nun mehrere Impfstoffe mit unterschiedlichen Wirksamkeiten bei verschiedenen Bevölkerungsgruppen gibt, könnten diese dort eingesetzt werden, wo sie am besten wirken. So könnte man bald allen Menschen ein Impfangebot machen, schlägt Christoph Spinner, Infektiologe am Klinikum rechts der Isar in München, vor. Und auch wenn AstraZeneca inzwischen Daten von Probandinnen und Probanden über 65 Jahren geliefert hat, bleibt die Ständige Impfkommission in Deutschland vorläufig dabei: In Deutschland für über 65-Jährige jetzt erstmal nicht.

Kommen wir mal zu den Corona-Impfstoffen Biontech und Moderna. Die basieren auf einem neuartigen, sogenannten mRNA-Verfahren. Wie genau funktioniert denn dieses Prinzip?

Das M in diesem mRNA steht für Messenger, also für Informationsweitergabe. Es ist nicht, wie bisher üblich, ein Virus-Antigen, das da in den Körper gegeben wird. Sondern eine Art Bauplan für ein Bestandteil des Coronavirus. Das heißt: Der Körper lernt wie das Coronavirus aufgebaut ist, baut es nach und lernt dann darauf zu reagieren und eine Immunantwort aufzubauen. Wenn man sich mit Corona infiziert, kann der Körper sich dann erfolgreich dagegen wehren.

Manche haben die Sorge, dass ihr Erbgut durch diesen Impfstoff vielleicht verändert werden könnte. Ist das berechtigt?

Den Experten zufolge definitiv ein großes: Nein! Die Messenger RNA wird nicht in die DNA eingebaut. Das hat einen einfachen Grund: Unsere Zellen, also da, wo die mRNA andockt, können gar keine mRNA in DNA übersetzen. Das muss man sich wie zwei unterschiedliche Sprachen vorstellen. Außerdem wird diese Messenger-RNA von unserem Körper permanent gebildet und baut sich auch schnell wieder ab.

Gibt es denn mittlerweile neue Erkenntnisse darüber, ob die Geimpfte dann immer noch Virus-Überträger sind?

Da hat sich die Datenlage eigentlich kaum verändert. Man weiß sicher, dass die Impfungen vor Erkrankungen schützen können. Die Fachleute gehen auch davon aus, dass man das Virus sehr wahrscheinlich nicht weitergibt. Und deswegen gelten dann nach wie vor auch für Geimpfte die Regeln: Abstand halten, Maske tragen und so weiter. Und das wird auch noch eine ganze Weile so weitergehen. Der Infektiologe Bernd Salzberger von der Universität Regensburg rechnet damit, dass es bis zum nächsten Winter dauern könnte bis in Deutschland alle, die das wollen, geimpft sind.