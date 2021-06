Hauptleitungen geplatzt: Rodinger Freibad schließt vorübergehend

Nachdem zwei Hauptleitungen geplatzt sind, schließt die Stadt Roding im Kreis Cham ab dem morgigen Dienstag vorübergehend ihr Freibad "Platschare". Wie ein Sprecher der Städtischen Betriebe auf BR-Anfrage mitteilte, war bereits am Sonntag im Pflasterbereich rund um die Schwimmbecken Wasser ausgetreten.

Materialermüdung wohl Ursache für Defekt

Untersuchungen hätten gezeigt, dass zwei Hauptleitungen des Schwimmbads gebrochen sind. Ursache für den technischen Defekt sei wahrscheinlich Materialermüdung, so der Sprecher. Aktuell beschaffen die Städtischen Betriebe Ersatz-Rohrleitungen. Sollte alles nach Plan laufen, könnte der Schaden schon Ende der Woche behoben sein und das "Platschare" wieder öffnen. Das hänge bei den aktuellen Lieferengpässen aber davon ab, ob die Ersatzteile rechtzeitig da sind. Über die Höhe der Kosten konnte der Sprecher keine Angaben machen.

Sanierung geplant: Drei Millionen Euro von Bund

Das in die Jahre gekommene Freibad soll ohnehin bald saniert werden. Wie die Oberpfälzer SPD-Bundestagsabgeordnete Marianne Schieder bereits im März sagte, habe der Haushaltsausschuss des Bundestages beschlossen, die Sanierung mit etwa drei Millionen Euro zu unterstützen. Aktuell läuft in Roding ein Projekt, bei dem die Bürgerinnen und Bürger Vorschläge für die Sanierung einreichen können, so der Sprecher. Diese Anregungen würden dann in ein Konzept einfließen, das derzeit erstellt werde. Die Arbeiten sollen laut dem Sprecher bald beginnen. Der genaue Zeitpunkt sowie die Gesamtkosten der Sanierung sind aber noch unklar.