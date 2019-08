Hauptdarsteller "Werner" für Film über Fichtelgebirge gesucht

"Werner“, die Hauptperson in dem Imagefilm über das Fichtelgebirge, soll ein bisschen Zeit, Humor und Liebe zum Fichtelgebirge haben, teilt das Landratsamt Wunsiedel mit. Außerdem soll er zwischen 35 und 55 Jahre alt sein. Ganz wichtig ist, dass er einen Dialekt beherrscht, der er im Fichtelgebirge zu hören ist, denn er wird ein paar Sätze vor der Kamera sprechen müssen.

"Werner" bekommt eine Gage

"Werner“ darf auch ein Bierbäuchlein haben, heißt es weiter. Für die Dreharbeiten, die zwei Monate dauern, bekommt der Laiendarsteller eine angemessene Gage, so das Landratsamt Wunsiedel.

Mit Foto und Tonprobe bewerben

Der Imagefilm will in ganz Deutschland für das Fichtelgebirge werben. Kürzere Sequenzen sollen über Social Media und als Kinowerbung verbreitet werden. Bewerber für die Werner-Rolle senden ein Foto und wenn möglich eine Tonprobe an info@freiraumfuermacher.de.