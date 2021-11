Haug und Challenge: Frankens Triathlonszene ausgezeichnet

Die amtierende Ironman-Weltmeisterin Anne Haug aus Bayreuth ist am Samstagabend erneut als "Triathletin des Jahres 2021" ausgezeichnet worden. Sie hatte den Titel bereits 2013 und 2019 erhalten. Auch der Challenge Roth wurde wieder mit dem Triathlon-Award "Bestes Langdistanz-Rennen" ausgezeichnet – zum zehnten Mal in Folge.

Anne Haug ist die "Beste Triathletin des Jahres"

Anne Haug teilte mit, dass sie sich riesig über diese Auszeichnung freue. Sie käme in einem Jahr, dass für sie sehr holprig angefangen, aber dann gut Fahrt aufgenommen habe. "Besonders in Erinnerung wird mir dabei immer mein Sieg in Roth bleiben". Es sei ein sehr großer Wunsch von ihr gewesen, dort einmal an die Startlinie zu gehen. Über ihre Leistung beim Challenge Roth war sie selbst am meisten überrascht, "aber Heimrennen verleihen ja bekanntlich Flügel", so die Bayreutherin in ihrer Mitteilung.

Nach Corona-Infektion kämpft sich Haug in Roth auf Platz 1

Die 38 Jahre alte deutsche Topathletin hatte sich laut Informationen von Manager Frank Übelhack bereits vor längerer Zeit gegen den Besuch der "Triathlon-Nacht" im hessischen Langen entschieden. Deshalb hatte sie die Veranstaltung online verfolgt. Nach einer Covid-19-Infektion im März 2021 kurz vor der Challenge Miami konnte Haug im September als Saisonhöhepunkt den Challenge Roth gewinnen. Zusätzlich triumphierte die 38-Jährige bei der Challenge St. Pölten sowie beim Ironman 70.3 Lanzarote.

Der Challenge Roth ist das "Beste Langdistanz-Rennen 2021"

Mit mehr als 70 Prozent aller Wahl-Stimmen wurde der Challenge Roth erneut als die "Langdistanz des Jahres" ausgezeichnet. Das Rennen erhält den Preis bereits zum zehnten Mal in Folge.

Die Challenge-Roth-Veranstalterfamilie Walchshöfer äußerte sich auf ihren Social Media-Kanälen zur erneuten Auszeichnung. Dort heißt es, die Veranstaltung in diesem Jahr sei nur möglich gewesen "dank der unglaublichen Unterstützung unserer einmaligen Helferinnen und Helfer, der Polizei, der Ehrenamtler wie Feuerwehr, BRK, Wasserwacht und THW und der lokalen Behörden, die mit uns gemeinsam an einem Strang gezogen haben." Einen Dank gab es auch an alle Partner und Unterstützer aus dem Landkreis Roth sowie an die Sportlerinnen und Sportler, die sich "so toll an alle Coronamaßnahmen gehalten haben und für die Loyalität, die sie uns entgegenbringen. Diese Auszeichnung ist für euch", heißt es weiter.