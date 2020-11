Hate Speech im Internet: Wohnungen in Niederbayern durchsucht

Im Rahmen einer europaweiten Durchsuchungsaktion bei Menschen, die verdächtigt werden, Hass im Internet zu verbreiten, hat die Polizei Niederbayern 17 Wohnungen durchsucht. Sie stellten unter anderem Waffen, CDs und Fahnen mit rechtsextremen Inhalten sicher.

Wohnungen im Raum Deggendorf und Regen durchsucht

Die Verdächtigen sind zwischen 19 und 55 Jahre alt und kommen aus Deggendorf, Plattling und Osterhofen im Kreis Deggendorf und Regen und Viechtach im Kreis Regen. Gegen sie wird nun wegen volksverhetzenden und antisemitischen Posts und der Verbreitung von verfassungswidrigen Bildern in Chatgruppen ermittelt.

Über 100 Polizisten in Niederbayern beteiligt

Über 100 Beamte der Kriminalpolizei Straubing und der Bayerischen Bereitschaftspolizei waren im Einsatz, heißt es. Die sichergestellte Datenträger und Smartphones werden nun von Spezialisten für Digitale Forensik ausgewertet.

Europaweite Bekämpfung von Hass im Netz

In ganz Bayern wurden am Dienstagmorgen Wohnungen von Verdächtigen durchsucht. Sie hatten zuvor im Internet mit Hass-Kommentaren auf sich aufmerksam gemacht. Anlass der Groß-Razzia war der europaweite Aktionstag zur Bekämpfung von Hasskriminalität im Internet, der seit 2016 regelmäßig stattfindet. In diesem Jahr stand er zum ersten Mal unter der Federführung von Europol.