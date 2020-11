Hate Speech im Internet: Wohnungen im Landkreis Cham durchsucht

Bei einer bayernweiten Razzia wegen Hassbotschaften im Internet sind auch in der Oberpfalz Häuser und Wohnungen durchsucht worden. Einsätze gab es in Bad Kötzting, Cham, Furth im Wald, Roding, Waldmünchen und kleineren Orten im Landkreis Cham. Hier habe es insgesamt 12 Durchsuchungen bei 13 Beschuldigten gegeben.

60 Polizisten in der Oberpfalz beteiligt

Insgesamt waren laut Polizei etwa 60 Beamte in der Oberpfalz an den Durchsuchungen beteiligt. Dabei ging es unter anderem um Ermittlungen wegen Volksverhetzung. Es wurden Beweismittel wie rechtsextremes Propaganda-Material sichergestellt, so der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz, Florian Beck. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Regensburg geführt.

Mehr als zehn Straftatbestände

Mehr als zehn Straftatbestände, von Beleidigung über Bedrohung bis hin zur Volksverhetzung, könnten in der Oberpfalz im Einzelfall erfüllt sein, so die Polizei. "Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Die Polizei Oberpfalz wird konsequent gegen Beleidigungen, Bedrohungen, Volksverhetzung und andere Straftaten auch im Netz einschreiten“, sagte der Oberpfälzer Polizeivizepräsident Thomas Schöniger.

Europaweite Bekämpfung von Hass im Netz

Anlass für die Durchsuchungen war der EU-weite Aktionstag zur Bekämpfung von Hasspostings. Die Tatverdächtigen haben im Internet unter anderem Posts mit Beleidigungen oder Bedrohungen abgesetzt – auch viele volksverhetzende und antisemitische Beiträge waren laut Landeskriminalamt darunter.