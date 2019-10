Wie der Halle-Anschlag das Leben von Juden in Bayern verändert

Fühlt sich das Leben nach dem rechtsextremen Anschlag in Halle anders an? Drei jüdische Mitbürger erzählen.

Lena studiert in Erlangen, sie ist am Wochenende nach dem Anschlag nach Berlin gereist. Was in Halle passiert ist, kann sie immer noch nicht fassen:

"Ich hatte wirklich wie so eine Blende, so eine Schwarz-Weiß-Blende, wo ich dachte, wir befinden uns 1938. Und ich war einfach geschockt." Lena, Studentin in Erlangen

Hass im Netz nimmt zu

Florian Gleibs ist Gastronom in München. Schräg und provokant mit dem Judentum umzugehen - das war 16 Jahre lang sein Konzept im Restaurant "Schmock". Er bot Wein an, unter dem Motto: "Deutsche, trinkt bei Juden" und verkaufte "Jude-Beutel". Vor zwei Jahren warf er hin. Sarkasmus - das war bisher seine Methode. Und jetzt?

"Dieser Hass im Internet, dieser Hass, diese Verrohung, jeder darf mittlerweile sagen, was er will - das ist wirklich tragisch, was da stattfindet." Florian Gleibs, Gastronom in München

"Jemand wollte uns töten"

Vitali Liberov treffen wir zu Hause. Er lebt mit seinem zweijährigen Sohn und seiner Frau Diana, die ebenfalls Jüdin ist, in Nürnberg. Gute Bekannte von ihnen waren während des Anschlags in der Synagoge in Halle. Die Stunden in der verbarrikadierten Synagoge waren für die Freunde schrecklich, erzählen die Liberovs. Trotzdem haben sie am Abend gefeiert, erzählt Diana Liberova:

"Es gibt ja bei uns so einen Witz, an jedem jüdischen Feiertag wollte uns jemand töten und wir haben es überlebt und deswegen feiern wir. Und unsere Freunde haben gesagt, es ging ihnen genauso. Aber es war dann eben sehr real. Jemand wollte uns töten, und wir haben überlebt und deswegen singen wir am Ende des Ganzen." Diana Liberova, SPD-Stadträtin in Nürnberg

Wie antisemitisch ist Bayern?

Seit März 2019 gibt es in München die Meldestelle RIAS. Hier können Betroffene Fälle melden, mit denen sie sich nicht an die Polizei wenden würden. Entweder, weil sie sich nicht trauen oder die Fälle noch keinen Straftatbestand erfüllen. Bis jetzt hat RIAS 96 Fälle registriert. Die Straftaten gegen Juden haben aber zugenommen. Im Jahr 2017 waren es 148, im Jahr 2018 schon 219, also 32 Prozent mehr.