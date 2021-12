Hasskriminalität: Polizei durchsucht Wohnungen in Unterfranken

Die unterfränkische Polizei hat in der Region Main-Rhön drei Wohnungen wegen Hasskriminalität im Internet durchsucht. Dabei haben die Beamten Beweismaterial sichergestellt. Wie die Polizei mitteilt, laufen Ermittlungsverfahren gegen einen 69-Jährigen und zwei Jugendliche wegen unterschiedlicher Straftatbestände. Die Durchsuchungen waren Teil eines bundesweiten Aktionstages gegen Hasskriminalität von Polizei und Justiz.

Drei Tatverdächtigen wird Hasskriminalität im Netz vorgeworfen

In Unterfranken hat die Polizei hat etwa die Wohnung eines 69-jährigen Schweinfurters durchsucht, dem Volksverhetzung vorgeworfen wird. Er soll ausländerfeindliches Bildmaterial über die sozialen Medien verbreitet haben.

Bei den anderen Beschuldigten handelt es sich um zwei Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren aus den Landkreisen Schweinfurt und Rhön-Grabfeld. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen. Laut Polizei soll NS-verherrlichendes Material in WhatsApp-Gruppen verbreitet worden sein. Die Einsatzkräfte stellten in den Wohnungen der Tatverdächtigen Beweismaterial sicher, das nun ausgewertet werden muss.

Ermittlungen werden von Kripo Schweinfurt geführt

Die Ermittlungen dauern noch an und werden von der Kripo Schweinfurt unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft durchgeführt. Die Polizei weist in ihrer Mitteilung darauf hin, dass das Internet kein rechtsfreier Raum sei. Wer Hass und Hetze im Netz verbreite, müsse jederzeit damit rechnen, strafrechtlich zur Verantwortung gezogen zu werden, so die Polizei. Die Grenze der Meinungsfreiheit werde spätestens dann überschritten, wenn die Würde von Menschen angegriffen wird. Die Beschuldigten müssen je nach Tatvorwurf mit Geld- und Freiheitsstrafen rechnen.