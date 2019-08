Hasskommentare Facebook: 97 rechtskräftige Verurteilungen

Im Zuge der Ermittlungen wegen Volksverhetzung im Zusammenhang mit Hasskommentaren auf der Facebookseite der AfD-Deggendorf hat es bereits 97 rechtskräftige Verurteilungen gegeben. Das teilte die Staatsanwaltschaft Deggendorf jetzt dem Bayerischen Rundfunk mit.

257 Verfahren wegen Volksverhetzung

Laut dem Leitenden Oberstaatsanwalt Rudolf Helmhagen wurden insgesamt 257 Verfahren wegen Volksverhetzung nach §130 StGB eingeleitet. Die Zahl ist gestiegen - im März sprach die Polizei von 246 Tatverdächtigen. Sechs Verfahren von den 257 wurden an andere Staatsanwaltschaften übergeben.

56 Verfahren wurden eingestellt, weil nicht ermittelt werden konnte, wer den Hasskommentar tatsächlich verfasst hatte. Das entspricht einem Anteil von knapp 22 Prozent.

97 Geldstrafen rechtskräftig - Anklage in drei Fällen

In 188 Fällen wurden Strafbefehlsanträge zum Amtsgericht Deggendorf gestellt (rund 73 Prozent) und in drei Fällen Anklage erhoben. Wann diese drei Fälle vor Gericht kommen, ist noch nicht klar. Eine Antwort hierzu vom Amtsgericht Deggendorf steht noch aus. Helmhagen zufolge wurde in diesen drei Fällen Anklage erhoben, da die Tatverdächtigen vorher schon in der rechten Szene strafrechtlich aufgefallen sind.

Von den 188 Fällen sind 97 Verurteilungen zu Geldstrafen rechtskräftig. In 38 diese Fälle wurden die Strafen bereits bezahlt. Laut Staatsanwaltschaft waren die meisten Leute geständig. Als Strafe wurde vorwiegend eine Geldstrafe mit 90 Tagessätzen gewählt - die Mindeststrafe, weil die Tatverdächtigen zuvor nicht straffällig geworden seien. Waren die Verfasser der Hasskommentare zuvor schon auffällig im rechtsextremen Bereich, wurden auch Geldstrafen mit 120 bis zu 150 Tagessätzen verhängt. Die Höhe der jeweiligen Tagessätze hängt dann vom Einkommen des Verurteilten ab.

Hasskommentare unter AfD-Video

Hintergrund der Verfahren ist eine Demonstration gegen Abschiebungen und schlechte Verpflegung, die 2017 in Deggendorf stattgefunden hatte. Hierbei demonstrierten hauptsächlich Asylbewerber aus Deggendorf.

Die AfD-Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag, Katrin Ebner-Steiner, schaltete ein Live-Video auf Facebook, das von der Deggendorfer und der Bayern-AfD auf ihren Facebookseiten geteilt wurde. Unter dem Video posteten Nutzer beleidigende, volksverhetzende und fremdenfeindliche Kommentare - und lösten damit die Ermittlungen aus.

Verfasser von Hasskommentaren aus ganz Deutschland

Die Verfasser der Hasskommentare stammen aus der ganzen Bundesrepublik, jedoch nicht aus dem Ausland, so Helmhagen. Die Kripo Straubing hatte damals die Ermittlungen übernommen. Wie der Leitende Oberstaatsanwalt erklärt, gilt Deggendorf als Tatort:

"Die Volksverhetzung hat sich gegen die Demo-Teilnehmer in Deggendorf gerichtet. Deswegen ist auch in Deggendorf der Tatort. Um es effektiv zu verfolgen, haben wir alles in Deggendorf behalten." Rudolf Helmhagen, Leitender Oberstaatsanwalt

"Das Internet ist kein rechtsfreier Raum"

Helmhagen bezeichnet die Polizeiarbeit als "mühselig" und "Fleißarbeit". Trotz der Herausforderung, die wahren Verfasser der Hasskommentare zu ermitteln, gelang es der Polizei aber in den meisten Fällen, wie die Zahlen beweisen. Die Polizei betont im BR-Gespräch, dass es sich im Bereich der virtuellen Welt um keinen rechtsfreien Raum handelt und relevante Verfehlungen konsequent verfolgt werden.