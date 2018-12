Haßfurter Realschüler helfen Straßenkindern

Das damit verdiente Geld soll an Straßenkinder in Lateinamerika, Afrika, Russland und Portugal gehen. Hintergrund der Aktion: im Unterricht wurden die Schüler der Dr.-Auguste-Kirchner-Realschule auf das Problem der Straßenkinder aufmerksam und sie haben festgestellt, dass aus all diesen Ländern auch eigene Klassenkameraden kommen. Die Straßenkinder sind ihnen also näher als gedacht.

Scheiben putzen

Beispiel Tankstelle: Luis, Moritz und Eric warten mit Schwämmen, Scheibenabziehern und einem Eimer Wasser auf Autofahrer, die hier tanken. Sobald sie aussteigen gehen die drei auf sie zu. Für die drei Achtklässler ist das eine ungewohnte Situation. Sie müssen wildfremde Menschen ansprechen und sie bitten, ihre Dienste anzunehmen. Aber es klappt. Sie werden von keinem Autofahrer abgewiesen. Straßenkinder in ihrem Alter, die tatsächlich mit Scheibenputzen ihr Geld verdienen müssen, bekommen vermutlich nur ein paar Cent. Bei den drei Haßfurter Realschülern dagegen klingelt die Kasse. Die Autofahrer schieben Fünf-, Zehn- oder sogar Zwanzig-Euroscheine in ihre Spendenbox.

Selbstgebastelter Weihnachtsschmuck

Ein bisschen schwerer tun sich Lennox, Eduard und Max ein paar hundert Meter weiter. Die drei bieten im Bauchladen selbst gebastelten Weihnachtsschmuck und Kerzenhalter an. Was sie merken: Sie sind nicht nur willkommen und müssen auch Abweisung verkraften. Wie fühlen sich Kinder, die wirklich auf der Straße ihren Lebensunterhalt verdienen müssen? Je länger die Realschüler unterwegs sind, desto mehr Ahnung bekommen sie davon. Nach drei Stunden packen die Haßfurter Realschüler ein. Sie können das, während ihre Altersgenossen, die auf der Straße ihr Geld verdienen müssen, jetzt noch lange nicht Feierabend haben. Dann machen sie Kassensturz: Über 1.000 Euro sind in ihren Sammelbüchsen gelandet. Die gehen nun als Spende an richtige Straßenkinder in aller Welt.