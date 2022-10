Haßfurt: Elfjährige auf Schulgelände von Laster getötet

Am Dienstagnachmittag kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall am Schulzentrum in Haßfurt. Wie die Polizei mitteilte, fuhr gegen 14 Uhr ein Getränkelieferant mit einem Lastwagen rückwärts auf das Gelände im Bereich des Regiomontanus-Gymnasiums, um anzuliefern. Dabei wurde ein elfjähriges Mädchen von dem Lkw erfasst und so schwer verletzt, dass es noch an der Unfallstelle verstarb.

Kriseninterventionsteam kümmert sich um Hinterbliebene

Mehrere Schüler mussten laut Polizei das Unglück mitansehen. Die Kinder werden demnach von einem Kriseninterventionsteam psychologisch betreut. Der Lkw-Fahrer habe einen Schock erlitten. Das Krisenteam kümmere sich auch um die Angehörigen des verstorbenen Kindes.

Zum Einsatz kam neben Rettungsdienst und Notarzt auch die Freiwillige Feuerwehr Haßfurt, die einen Sichtschutz errichtete.