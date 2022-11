Hassfurt: 16-jährigen Autodieb auf frischer Tat ertappt

In Haßfurt hat die Polizei einen 16-jährigen Autodieb auf frischer Tat ertappt. Das teilte das Polizeipräsidium Unterfranken am Donnerstag mit. Demnach hatte der Jugendliche am vergangenen Dienstag versucht, einen vor dem Krankenhaus abgestellten Wagen mit Hilfe eines zuvor in der Klinik gestohlenen Schlüssels zu entwenden. Gleiches war dem jungen Mann bereits in den Vortagen gelungen.

Diebstahl glückte bereits mehrere Male

Nach Angaben der Polizei hatte der 16-Jährige offenbar die Autoschlüssel aus Garderoben der Klinik entwendet. Damit hatte er bereits am Sonntag ein auf dem Krankenhausparkplatz geparktes Auto aufgeschlossen und daraus Bargeld entwendet. Das Auto stellte der Jugendliche an einer anderen Stelle des Parkplatzes ab. Ein ebenfalls ursprünglich auf dem Parkplatz vor der Haßfurter Klinik abgestellten Wagen fand die Polizei am frühen Dienstagmorgen bei Königsberg. Das Auto lag verunfallt im Straßengraben. Die Polizei schätzt den Unfallschaden an dem Fahrzeug auf mehrere tausend Euro.

Schlüssel aus Garderobe geklaut

Am frühen Dienstagabend gegen 17 Uhr schnappte die Falle dann zu. Beamte der Polizeiinspektion Haßfurt und der Zentralen Einsatzdienste Schweinfurt lauerten auf dem Krankenhausparkplatz. Die Beamten schnappten den 16-Jährigen, als dieser sich Zugang zu einem Auto verschaffen wollte. Auch hier hatte er offenbar den Fahrzeugschlüssel zuvor aus einer Garderobe entwendet. Die Beamten nahmen den Jugendlichen vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben sie den 16-Jährigen in die Obhut seiner Eltern. Dieser wird sich u. a. wegen des dringenden Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall verantworten müssen.