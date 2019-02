Hasseintrag in Facebook: Gericht verhandelt über Volksverhetzung

Die Strafverfolger haben ein Auge auf kriminelle Beiträge in sozialen Netzwerken. Ein 33-jähriger Paintener wurde wegen eines Hass-Posts zu sechs Monaten Haft verurteilt. Am Landgericht Regensburg will er jetzt gegen das Urteil vorgehen.

Aufruf zu Hass und Gewalt

Wörtlich tippte der 33-jährige Elektriker in den Facebook-Post: "Moscheen und Flüchtlingsheime müssen in Flammen stehen." Er rief außerdem dazu auf, am 9. November 2016 zur Waffe zu greifen, um - so wörtlich - "die Ordnung in unserem Land wiederherzustellen." Den 9. November, den Jahrestag des Beginns der Novemberpogrome im Jahr 1939, suchte er sich wohl ganz bewusst aus. Die Nazis hatten damals Gewaltaktionen gegen Juden organisiert. Das Datum soll wohl Anklänge zur sogenannten Reichspogromnacht wecken. Weil die Nazis unter anderem die Schaufenster jüdischer Geschäfte zerstört hatten, wurde dieser Tag in der deutschen Geschichte beschönigend auch "Reichskristallnacht" genannt.

Staatsanwaltschaft legte ebenfalls Berufung ein

Für seinen Post wurde der Paintener vom Amtsgericht Kelheim wegen Volksverhetzung und dem Aufruf zu Gewalttaten zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Mit seinem Post habe er zu Gewalttaten gegen die in Deutschland lebenden Flüchtlinge und Asylbewerber sowie Menschen islamischen Glaubens aufgerufen, hieß es in der Urteilsbegründung. Der Staatsanwaltschaft scheint die sechsmonatige Gefängnisstrafe nicht zu genügen. Denn auch sie ist in Berufung gegangen. Möglicherweise fällt schon heute ein Urteil am Landgericht Regensburg.