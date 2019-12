Hassbotschaften wegen Drogenrazzia: Münchner Polizei ermittelt

Die Münchner Polizei hat weiterhin die Kommentarfunktion auf ihrem Instagram-Kanal deaktiviert, um die gegen sie gerichteten Hassbotschaften auswerten zu können. Diese waren im Anschluss an ein Hiphop-Konzert der Musiker Raf Camora und Bonez MC in der Olympiahalle auf der Seite gepostet worden. Rund um das Konzert am Freitagabend hatte die Polizei die Drogenkontrollen verschärft.

Polizei: Hassbotschaften gegen einzelne Beamte

Zirka 50 Beleidigungen und Gewaltaufrufe sind laut Polizei in den Stunden danach gepostet worden. Ein Teil dieser Hassbotschaften richte sich gegen einzelne Beamte, erklärte ein Sprecher am Sonntag. Die Einträge sind derzeit nicht abrufbar. Man wolle die Kommentare nun auf strafrechtliche Verstöße prüfen, so der Sprecher.

Bonez MC abgeführt?

Rund 170 Beamte waren bei der Drogenrazzia im Einsatz, es gab 22 Anzeigen. Die Beamten registrierten 31 Fahrten unter Drogeneinfluss. Auch zwei Musiker wurden abgeführt. Nach Medienberichten sollen dies Bonez MC und der Musiker Maxwell gewesen sein; sie seien aber später wieder freigelassen worden.

Circa 11.500 Fans hatten das Konzert besucht. Der Großteil habe sich an die Regeln gehalten, hieß es am Sonntag bei der Polizei.

Reaktion auf Konzert im Februar

Da es bereits beim letzten Auftritt der Musiker im Februar zu vielen Verstößen gekommen war, hatte die Polizei die Kontrollen verschärft: Es waren beispielsweise auch Rechtsmediziner in der Olympiahalle, um Bluttests machen zu können. Auch die Musiker selbst seien kontrolliert worden. Deren Konzert am Samstagabend in Graz konnte stattfinden.