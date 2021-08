Hassbotschaften: Hausarzt Kröner stellt Hunderte Strafanzeigen

"Ich stehe morgens auf, um den Leuten zu helfen und nicht um Kämpfe auszufechten", sagt Christian Kröner. Der Hausarzt blickt auf einen Monitor in seiner Praxis in Neu-Ulm. In den vergangenen Monaten musste er viel Hass und Hetze auf Social-Media-Kanälen lesen: "Du bist ein Verbrecher der Pharmaindustrie" - "Eine Schande für den Berufsstand" - "Ich brenne dir die Praxis ab". Als vor ein paar Monaten sogar Morddrohungen kommen, schaltet sich die Kriminalpolizei ein.

Hausarzt bekommt unzählige Hasskommentare im Netz

Unzählige Botschaften bei Twitter, Facebook oder Telegram haben die Beamten inzwischen ausgewertet. Die Zahl der Strafanzeigen ist dreistellig, sagt Holger Stabik, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West.

Die Verfasser der Botschaften kommen nicht nur aus der Region um Neu-Ulm, sondern aus ganz Deutschland, es sind Männer, aber auch Frauen zwischen 30 bis 70 Jahren. Nicht selten sind die Aktionen im Netz regelrecht organisiert und geplant, sagt Stabik. Dabei sind Beleidigungen auch online alles andere als ein Kavaliersdelikt.

Drohungen und Hassbotschaften können strafbar sein

"Vielen ist gar nicht bewusst, dass sie sich strafbar machen“, sagt Stabik. Und das gilt nicht nur für die Hassbotschaft oder Drohung an sich. Auch wer diese kommentiert, den "Like"-Button drückt oder mit einem Emoji versieht, muss mit Ermittlungen rechnen.

Bei Beleidigungen werden in der Regel nur Geldbußen verhängt. Bei Mord- und Vergewaltigungsdrohungen oder Nötigung stehen aber auch mehrjährige Haftstrafen im Raum. Ob es letztlich zu einer Verurteilung kommt, hängt aber meist von den jeweiligen Gerichten ab und der Frage, wie weit sie die Meinungsfreiheit auslegen.

Der Bund hatte erst im April ein Gesetzespaket im Kampf gegen Hass und Hetze im Netz beschlossen und Strafen deutlich verschärft. Ab nächsten Februar müssen soziale Netzwerke zudem Morddrohungen oder andere Hassdelikte nicht mehr nur löschen, sondern direkt dem Bundeskriminalamt melden. Das dürfte die Ermittlungsarbeiten beschleunigen. Denn für viele Polizeibeamte gleicht die Auswertung von Hunderten, teils Tausenden Kommentaren ohnehin einer Sisyphusarbeit, die sich über Wochen und Monaten hinziehen kann.

Impfgegner versus "Impfluencer"

Christian Kröner, der auch als "Impfluencer" bezeichnet wird, hatte es erst noch mit wissenschaftlichen Argumenten versucht, doch auf die wollten sich viele Impfgegner nicht einlassen. Anfangs war es ein "Impfzettel", der in sozialen Medien viral ging. Kröner erklärte auf ironische Art und Weise, dass durch das Vakzin kein Chip von Bill Gates implantiert werde. Das löste den ersten, noch vergleichsweise harmlosen Shitstorm aus.

Es folgt ein Auftritt in der Talkshow bei Markus Lanz und sogar das englische Boulevardblatt "The Sun" berichtet über Kröner. Zu massiven Anfeindungen kommt es aber erst, als er sich öffentlich für die Impfung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren ausspricht.

Bedrohte Ärzte stehen unter Polizeischutz

Christian Kröner hält die Strafanzeigen weiterhin für den richtigen Weg. Er sei nicht der einzige, der bedroht werde. Es gebe auch andere Kollegen, die unter Polizeischutz stehen, sagt der Neu-Ulmer Hausarzt. Kröner will sich auf keinen Fall von den Drohungen der Impfgegner einschüchtern lassen. Denn er verfolgt ein Ziel: "Ich habe ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr auf die Maske und die Impfung ist halt ein wirksames Mittel, um diese Pandemie endlich zu beenden.“

Trotz Kühlpanne: Corona-Impfungen meist wirksam

Der Hausarzt kann zudem aufatmen: Trotz einer Panne bei der Kühlung des Corona-Impfstoffes in seiner Praxis waren die meisten Impfungen bei betroffenen Patientinnen und Patienten wirksam. Ein Kühlschrank, in dem der Impfstoff gelagert wurde, war wohl über Wochen versehentlich "etwas zu warm" eingestellt.

Deshalb gab es die Sorge, dass der Impfstoff in seiner Wirkung abgeschwächt wurde oder die Wirkung ganz verloren habe. Doch die bislang rund 1.000 durchgeführten Antikörpertests haben laut Kröner gezeigt, dass bei etwa 20 Impfungen mit dem Impfstoff "Johnson& Johnson", der nur einmal gespitzt werden muss, die Wirksamkeit reduziert war. Das könne aber auch andere Ursachen als die Kühltemperatur haben, sagte der Neu-Ulmer Hausarzt dem SWR.